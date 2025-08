Antonio Molina, hasta ahora vicepresidente de la asociación de peñas del Granada, tomó el mando de la estructura tras la reciente dimisión de Pepe Valcárcel ... por asuntos laborales. El nuevo dirigente valoró su ascenso en mitad de un momento complicado en lo social, con parte de la afición criticando la misión de dicho organismo tras varios varapalos deportivos consecutivos.

«Nuestro objetivo siempre fue el de remar en beneficio de nuestro club, pero últimamente resulta muy difícil en la ciudad. Te llaman 'comprado' o 'comegambas' y la realidad es que desempeñamos esta labor de manera altruista. Son las cosas que implica el cargo. Hay que aceptarlas y continuar», aseveró el propio Molina en declaraciones a IDEAL en sus primeras horas como presidente.

Tras más de cuatro años en la directiva de Valcárcel, le llega el turno de coger las riendas del G19 a menos de tan solo dos semanas para el arranque de una nueva temporada, el principal motivo de la no convocatoria de elecciones. «Los peñistas acordamos que la entrada de una nueva junta era precipitada a estas alturas, por lo que todos apoyamos que siguiera la actual. Si al final de la campaña se considera oportuno elegir un nuevo candidato, estaremos abiertos a ello», expuso.

Acerca de las acusaciones de pasividad hacia la cúpula del Granada ante los últimos malos resultados, Molina recordó que el G19 «apoyó la protesta de la afición tras el curso 23/24. Consideramos entonces que era necesario. Con respecto a la 24/25, no se subió el precio del abono, se incluyó el primer partido de Copa... No encontramos motivos para protestar. Si luego el balón no quiere entrar, ya no es cosa nuestra».

Insultos y vejaciones

El nuevo presidente criticó los insultos y vejaciones que tanto él como otros miembros del G19 reciben en redes sociales. «La dimisión de Pepe tuvo que ver en parte con ese cansancio y esa presión. Él tiene su trabajo y su vida, y no tenía por qué aguantar según qué cosas. Yo he leído un par de publicaciones desde mi nombramiento y he decidido desactivar mi cuenta de X -antiguo Twitter- para cuidar mi salud mental. Es lamentable el escarnio público. Al final, son siete u ocho personas que no representan al global de la afición. Siempre son los mismos, que insultan y amenazan con perfiles falsos», añadió.

En cuanto a su proyecto, Molina avanzó una reunión con el club para tratar distintos asuntos. «Tenemos que hablar de la subida del importe de los carnés de este año y también del funcionamiento de la grada de animación», finalizó.