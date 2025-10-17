Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El central motrileño Rally está muy cerca de dejar atrás su lesión. José Antonio Salvador

Fútbol · 3ª RFEF

El líder CF Motril recibe al Torredonjimeno

Un partido el sábado, cinco el domingo entre los granadinos

José Antonio Salvador

Motril

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:04

En la séptima jornada en el grupo IX de 3ª RFEF, un partido se adelanta al sábado y cinco se jugarán el domingo. Como locales el Arenas de Armilla recibirá al Atlético Mancha Real, el Churriana al Atlético Marbellí y el CF Motril al Torredonjimeno; de visitante, el Huétor Tájar jugará en El Palo, el Recreativo Granada ante el Alhaurino y el Huétor Vega en San Pedro.

El Arenas se medirá a las 18 horas al tercero Mancha Real sin Hugo Poyatos, Álex Gálvez y Diego López por sanción; y Dani Salvatierra y Canillas por lesión.

El Huétor Vega, que como visitante se medirá al San Pedro a las 12 horas, viajará con las dudas de Armando y Javi Prieto. Vuelve Garrido. Al rival llegó como entrenador el exdelantero Rodolfo Bodipo.

Ante El Palo, el Huétor Tájar jugará en el Nuevo San Ignacio a las 12.15 horas. Julio Catalá no podrá contar, por lesión, con Román y Mario Alonso. Tres ausencias por sanción: Esteban. Javi Pérez e Iván Ayllón.

El Churriana, en El Frascuelo a las 12.30 horas, recibirá al Atlético Marbellí. Levi Cantero no podrá contar, por lesión, con Capilla. Tampoco será de la partida, por sanción,Sergio Pimentel. Es duda Luis Torres.

En el Escribano Castilla a las 18.30 horas, el líder CF Motril se mide al otro equipo invicto del grupo, el Torredonjimeno. Los de Chus Hevia tienen las bajas del portero Juanmi e Isra González. Rally, tras cuatro meses de baja, podría entrar en la convocatoria.

