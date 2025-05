Leyendas del Granada, entre anchoas

Ángel Mengíbar Granada Viernes, 30 de mayo 2025, 00:32 Comenta Compartir

El ascenso a Primera división sabe más que nunca a Cantábrico para los rojiblancos. El duelo del próximo domingo entre el Granada y el Racing de Santander en el estadio de El Sardinero supone toda una final por una plaza en el 'play off'. Un partido a vida o muerte que los granadinistas más veteranos preparan a conciencia. Antonio Martos, Santi Antonaya, Mariano Santos, Fernando Aguilera y Manolo Lina, héroes de la entidad en otro tiempo, acuden a la llamada de IDEAL para analizar y también degustar la cita.

Las cinco leyendas del Granada pasean por el centro de la capital a falta de pocos días para el encuentro con un rumbo común. El Mercado de San Agustín acoge a los exfutbolistas, que caminan con la boca hecha agua entre sus puestos. Allí los espera Pilar, la propietaria de Ultramarinos San Agustín. Nada más sentarse a la mesa, la anfitriona les deleita con una copa de Chivite para abrir estómago. Acto seguido, llega el plato principal: anchoas del Cantábrico. Caen en cuestión de segundos, una metáfora de lo que debe hacer el cuadro de Pacheta con su rival. Devorar el Cantábrico.

«Están exquisitas. El aceite de oliva les da el toque perfecto», exclama Aguilera ante la inmediata aprobación de todos. Algunos fueron uña y carne en el campo. Luego, también en el día a día. Compartieron o no vestuario, pero todos saben lo que significa defender el escudo de toda una ciudad. «El 'play off' puede ser un caramelo envenenado. Si se asciende y no se forma una plantilla en condiciones, lo pasaremos mal como el último año. Aun así, habrá que intentarlo», razona Lina a sus 63 años. Centrocampista reconvertido a central ,con doce temporadas a sus espaldas como nazarí, arrancó su andadura en la década de los 80, justo con el equipo también en Segunda.

Aguilera escucha a su antiguo compañero –granadinos ambos– antes de bajar la pelota al suelo, como hacía en sus tiempos de futbolista. Primero, el Racing. «Yo veo al Granada en buena dinámica. Pasamos de tenerlo todo perdido con el Castellón a meternos de lleno en la pelea con el gol del Eldense en el alargue. Tengo el presentimiento de que si ganamos y nos clasificamos para la promoción, subimos sí o sí», vaticina el también zaguero a sus 77 años, que vivió tres etapas distintas como granadinista en los años 70. Debutó en la máxima categoría, aunque salió por su escaso protagonismo. Regresaría más adelante con un rol más protagonista y con fama de duro. «¿Os habéis puesto espinilleras?», ironiza Martos entre risas.

«Para mí, el Racing está un poco en caída libre. Es como si se le hubiese agotado la gasolina en el tramo final. Todo lo contrario que el Granada, a quien le ha venido muy bien el fichaje de Pacheta», argumenta Santi, centrocampista jienense de 71 años del mítico 'Matagigantes' con nueve campañas completas en el Viejo Los Cármenes. «Hombre, está claro que ese ha sido el mejor cambio que podía hacer el equipo. Es un entrenador que conoce bien la liga y que sabe tratar con los jugadores. Sabe cómo tenerlos contentos», apostilla Santos, capitán y líder del mediocampo en el equipo de los 60. Nacido en la provincia de Valladolid hace 83 años, en Granada encontró su hogar tras 239 encuentros en once cursos.

La voz de la experiencia

Martos, otro defensor, compartió vestuario con el de Cabezón de Pisuerga y aún lo llama 'capi'. A su juicio, más allá del resultado, echa de menos más estabilidad en el club. «Veo al Granada descentrado por toda la situación de la propiedad y la posible venta. Es una pena. Echo en falta más liderazgo para que el equipo deje de ir a trancas y barrancas como ahora, algo que no merece. Al menos vamos a pelear por subir. Yo ya no voy al fútbol porque lo paso mal en la grada. Desde fuera todo se ve tan fácil», razona a sus 80 años. «En este tipo de partidos como el de Santander, ocurren cosas imprevisibles. La tensión es máxima y todo depende de la serenidad. Yo jugué semifinales de Copa con el Athletic y son duelos a vida o muerte. Planificarlos en exceso es perjudicial», indica. «El que menos falle, se lo lleva» completa Santi.

«Habrá que salir a morir en El Sardinero, pero la presión tiene que ser para el Racing, que juega en casa. Recuerdo que jugué una eliminatoria en el estadio viejo. Era un campo muy difícil», expone Santos. «Del norte, con el césped muy mojado», añade Lina. «Pero no estaba embarrado como, por ejemplo, Atocha –de la Real Sociedad–. Se aprovechaban de ello contra los clubes del sur, que estábamos acostumbrados a terrenos más secos. Ahora ya ha cambiado todo. La hierba es igual en todas partes», rememora Aguilera. Empiezan a brotar 'batallitas' de unos y otros entre un mar de deliciosos quesos del norte. Historias que maravillarían a cualquier aficionado, pero los cerros de Úbeda quedan lejos de Cantabria.

«El Granada tiene que salir con ganas y determinación. Como Rubén Sánchez, que me encanta. La carrera que hizo en el gol contra el Castellón fue una pasada. ¡Qué potencia!», señala Aguilera. «A mí me recuerda a De la Cruz –otra leyenda nazarí–. Sube la banda como él. Daba gusto verlo», compara Santos. «A mí me gustan mucho los centrocampistas. Villar, Hongla… También centrales como Manolo Lama –Manu, por mucho que se asemeje al padre– y Williams», comenta Lina. Toca reponer el vino, porra mediante. «1-2», «0-2», «2-3»… «¡Ni pensarlo! Son muchos goles y el partido va a ser muy cerrado» se contradicen. Todos coinciden en el triunfo rojiblanco. La verdadera alegría será poder compartirlo por muchos años.

