Pouso conversa con Sergio Ruiz durante su etapa en el Racing de Santander. Javier Cotera

Granada CF

La lesión de Sergio Ruiz en el Racing que costó un 'play off' de ascenso a Segunda

«Le dije que se recuperaría pero que no sabíamos si podríamos sustituirle al estar espectacular; nos hizo daño», cuenta Carlos Pouso, su extécnico

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

Como santanderino y exfutbolista del Racing, Sergio Ruiz aguarda con cariño su vuelta a casa este sábado con el Granada ya como capitán. Una de ... las anécdotas de su pasado allí ocurrió en la temporada 2017/18, cuando una inoportuna rotura de fibras de grado I-II en el recto anterior de la pierna derecha le apartó de las dos últimas jornadas del campeonato regular en Segunda B con su equipo en 'play off' de ascenso. Sin él, perdería sin marcar ni tan siquiera con la Real Sociedad B (3-0) y con el Real Unión (0-2) hasta quedarse finalmente fuera. Al menos podría desquitarse un año después para dejar al club de su tierra de vuelta en el fútbol profesional.

