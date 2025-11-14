La lesión de Sergio Ruiz en el Racing que costó un 'play off' de ascenso a Segunda

Como santanderino y exfutbolista del Racing, Sergio Ruiz aguarda con cariño su vuelta a casa este sábado con el Granada ya como capitán. Una de ... las anécdotas de su pasado allí ocurrió en la temporada 2017/18, cuando una inoportuna rotura de fibras de grado I-II en el recto anterior de la pierna derecha le apartó de las dos últimas jornadas del campeonato regular en Segunda B con su equipo en 'play off' de ascenso. Sin él, perdería sin marcar ni tan siquiera con la Real Sociedad B (3-0) y con el Real Unión (0-2) hasta quedarse finalmente fuera. Al menos podría desquitarse un año después para dejar al club de su tierra de vuelta en el fútbol profesional.

«Le dije que se recuperaría pero que no sabíamos si podríamos sustituirle porque estaba espectacular. Nos hizo daño, claro», reconoce hoy en día Carlos Pouso, entrenador del Racing por entonces. «Fue una desgracia, pura mala suerte. A veces les pasa a los futbolistas cuando mejor están. Había otros jugadores perfectamente capacitados para sustituirle, pero se juntó con la lesión de otro compañero, Antonio Tomás, y nos afectó», abunda. «Sergio Ruiz es una de esas personas de las que te alegras especialmente por que le vaya tan bien», refleja ahora como director deportivo del Sestao River en Segunda RFEF.

«Sergio era muy joven aún; tenía poca experiencia, pero buenas condiciones. Ya le movía la silla a jugadores más veteranos. Estuvo espectacular, y le poníamos de lateral incluso», rememora Pouso. «Le decía que era mucho mejor de lo que él mismo se creía, y eso que era una categoría tan exigente como la Segunda B. Era una esponja y estaba dispuesto a aprender para ser futbolista. Hizo carrera fuera pero ya en el filial derribó la puerta; impresionaba verle en Tercera», apunta.

El exentrenador del Racing destaca de Sergio Ruiz dos virtudes principales: «Su generosidad en el esfuerzo, pero también su criterio con el balón». «Otra cualidad importante para mí era su conducción para superar líneas por dentro, que por eso le ponía también de lateral a veces. Su cambio de ritmo hacía que los rivales parecieran picas para un esquiador», bromea. También le animaba a que chutara más desde fuera del área, una faceta que aún le ve por explotar: «Tiene buen golpeo y creo que aún puede hacer más en ataque en general, quizás por tanta solidaridad hacia atrás».

Salud mental

Una de las ocasiones en las que Pouso volvió a ponerse en contacto con Sergio Ruiz fue cuando anunció que dejaba el fútbol temporalmente por salud mental. «Le llamé y le recomendé que contactara con un psicoanalista. La gente no entiende que la cuarta pata del banco de un futbolista es la cabeza; parece que por vivir de la pelota no la necesitan», esgrime.

Ya en el Granada, le ve «muy asentado»: «Está mostrando una buena versión, con estabilidad en el equipo pese a los cambios en el club, y allí no regalan nada. No me sorprende que sea capitán. Se gana los galones con su madurez dentro y fuera del campo, y se gana fácil tanto al vestuario como a los entrenadores y al entorno; es muy difícil pillarle fuera de juego. Está claro que su objetivo es volver a Primera división allí».

Entre risas, Pouso asegura que Sergio Ruiz aprendió mucho con él. «Y de lo que más, seguramente, de lo que no tuviera que hacer en adelante», matiza. Sabe bien que la visita al Racing será especial para su antiguo pupilo: «Siempre quiere lo mejor para el club, pero esos días en concreto quiere que gane el suyo como profesional, aunque sea por mero espíritu de supervivencia. Eso sí... si pierde, quizás le duela un poco menos. Seguro que quiere ascender como campeón y que el Racing lo haga como segundo. Tampoco le faltará agradecimiento hacia Las Palmas».

En cuanto al partido en sí, el actual director deportivo del Sestao River cree que será un duelo «igualado entre dos equipos que irán a buscarse y a provocar el error del otro sin esperarlo». «Al Granada lo veo menos, pero sí creo que está yendo poco a poco hacia lo que la gente espera tras un inicio titubeante. Al Racing sí lo veo aún más compacto que la temporada pasada, pese a empezar también muy bien, porque el plus de conocimiento que da la continuidad de los bloques se hace muy importante en una categoría tan reñida. Tienen ideas diferentes, pero los dos son equipos muy competitivos», analiza. Quedará especialmente atento a lo que haga Sergio Ruiz.