La vida en un mes

El Granada afronta un duro calendario de cinco partidos en los que se juega estar presente en el 'play off'. El 1 de junio se ... acaba la temporada regular en Segunda división. Se conocerán los cuatro descendidos y los dos equipos que jugarán en Primera la próxima temporada. Se sabrá también si el conjunto rojiblanco ha sido capaz de aguantar la sexta posición como poco. Para alcanzarlo tendrá que superar un calendario áspero, más que complicado, en el que se enfrenta a dos que están pelando por evitar el descenso, Málaga y Castellón, y a uno que lo hace por lograr el ascenso directo, Racing de Santander. Los otros dos, Eibar y Deportivo, ya tienen prácticamente la permanencia en la mochila. De los cinco encuentros, los dos de casa, Eibar y Castellón, serían los más asequibles. Hace falta saber, claro está, cuántos puntos necesitará el equipo de Fran Escribá para mantenerse entre los seis primeros. Lleva un promedio de sumar nueve más, lo que le llevaría a acabar la Liga con 68. Pese a la irregularidad de todos, es posible que con esa cantidad –tres victorias, por ejemplo–. Está por comprobar.

El Granada, que sumó ante el líder su cuarta jornada sin perder, no abandona ese tono gris de los últimos tiempos. Uno de tantos ya. El equipo sigue sexto igualado a puntos con el Almería, al que le gana el golaveraje. Decepción fue lo que dejó el equipo, otra vez. El ascenso, para los granadinistas de corazón, es monotema desde hace meses. Para otros es anatema. El aficionado ama y seguirá amando a su equipo, pero debe quedar claro que este Granada no es el que quiere, por muy eufemístico que se venda el mensaje. Si respeta el bochornoso fútbol que hace, tan insustancial y aburrido como el del pasado sábado, es porque entiende que su equipo necesita un poco de aire, de cariño. Está por ver que sea así. No se percibió un mensaje ganador en el campo, donde jugó todo el partido con el freno de mano echado. Su cobardía y desconfianza fueron creciendo conforme avanzaron los minutos. El Granada no solo no puso fútbol, sino que se le vio mojigato, más preocupado de no perder que de ganar. Todos decían que el empate no valía. Pero sí, valió. Si eso no es conformismo... El Granada necesita en este sprint final un cambio radical, una reactivación de energía y verdad si quiere cumplir con su obligación de luchar por el ascenso.

El Granada llega al derbi regional ante el Málaga, a uno de los partidos más especiales del curso por el buen ambiente que hay entre las dos aficiones, en un galopante estado de necesidad. Es un rival irregular, pero incómodo en su estadio, aunque lo cierto es que al cuadro granadino casi cualquier enemigo le parece una montaña.