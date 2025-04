Vergonzoso esperpento

Comenta Compartir

El Granada se aboca al fracaso con un técnico extraviado y un equipo desactivado del fútbol y de su entrenador. La vergonzosa derrota frente al ... Tenerife no fue la gota que colmó el vaso. Enfocarlo de esa forma sería una mentira ordinaria. El equipo rojiblanco lleva acumulando desastres desde el inicio del presente curso, y de vez en cuando ha renacido para morir de nuevo en la oquedad de su teórica grandeza. Córdoba, Zaragoza y Tenerife, rivales que calzan botas de cáñamo frente a la opulencia de un conjunto granadino raquítico de productividad, le han sacado los colores. Nadie juega o nadie quiere jugar o nadie sabe cómo jugar. En el Heliodoro se percibieron síntomas de enfermedad crónica, como si los futbolistas renunciaran a ser intervenidos un solo segundo más por Fran Escribá o a degustar sus extrañas pócimas tácticas. El equipo, por denominarlo con la mayor finura posible y no como una banda, demostró en Tenerife que ha perdido la fe en todo y en todos. La plantilla y el club repiten un mensaje hueco en un equipo sin vida y creer en lograr el objetivo del 'play off' es ya un acto de fe al que se aferran porque con nueve jornadas por delante hay que hacerlo, aunque el enfermo tenga muchos síntomas que solo anticipen el fatal desenlace.

La más dura y triste realidad ha alcanzado al Granada, desbaratando todo el cúmulo de ilusiones, esperanzas y ambiciones que había despertado. Ahora, el no conseguir el objetivo representa una amenaza directa, la desesperación es ya palpable entre los gestores y, lo más importante, el público, fiel y esperanzado hasta el último momento, ha perdido la paciencia. El granadinismo ha sido arrastrado por una quimera: la de que la entidad saldría de la mediocridad para rozar siquiera la excelencia. Y tal cosa se ha creído incluso cuando las expectativas iban cediendo el paso a la inquietud. Nadie ha podido sabido o querido dar respuesta al cariño de sus aficionados. Futbolistas con buenas fichas se han desentendido de muchos partidos o han sido impotentes a la hora de lograr lo que les justifica: el triunfo. Queda la esperanza de continuar al menos luchando por entrar entre los seis primeros. Aunque así sucediera, la fractura entre el Granada y su afición no se va a reparar fácilmente. Nueve jornadas separan de la vida o la muerte. La primera, en su estadio ante el Almería, rival directo en la lucha por la promoción. El crédito del técnico y la obligación de encontrar consuelo de una vez ante tanta acumulación de disgustos presiden un encuentro en el que el Granada se juega su última bala. El conjunto rojiblanco está en deuda con una afición que no deja de llevarse sofocones.

