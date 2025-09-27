El Granada sigue su imparable caída y continúa sin conocer la victoria tras disputarse ya seis jornadas de Liga, en las que ha sumado dos ... puntos de 18 posibles y seguirá, una jornada más, como colista. La situación empieza a ser complicada y de poco sirven los análisis complacientes y plañideros. El entrenador no se puede conformar ni dar por bueno el empate logrado en El Plantío cuando el equipo se hunde en la clasificación. Hay que apretar las clavijas y hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. El conjunto de Pacheta amaga con jugar valiente, pero no se atreve. Intenta fortalecer su esqueleto central, pero sufre de artrosis imaginativa. Ante el Burgos, el equipo granadino volvió a exhibir, de nuevo, su pobreza en ataque, en defensa y en el centro del campo. En sus mejores momentos, como en la segunda parte ante el Málaga, no le da para ganar, y cuando se cae se lo llevan por delante, por ese carácter etéreo, por su volatilidad enfermiza cuando la cuesta se empina. Así, con una pegada tan escasa, con tan pocos recursos y con concesiones que agudizan la sensación de orfandad la victoria es una quimera. Triste realidad, sin duda.

El técnico burgalés no encuentra soluciones y ni siquiera puede mirar a la actitud. No le falta al equipo. Necesita recursos y tampoco cuenta con ellos. La grave situación pide un giro mayor que la revolución de enero y eso solo pasa por el banquillo, donde el extenso crédito de Pacheta se está agotando. Tras seis jornadas sin ganar, y con la amenaza del descenso, el técnico vive, sin duda, su momento más delicado. Quizá el entrenador no sea el problema, pero es obvio que tampoco da con la solución. La indecente trayectoria del Granada en Los Cármenes, escenario de un eterno desfile de incompetencia que se erige en el causante principal de que el equipo siga haciendo equilibrios al borde del abismo. En Burgos, jugó con un punta sin punta. Invisible la mayor parte de la contienda salvo para recibir faltas de todos los colores y, de esa forma tan original, tirar del recurso táctico. El delantero rojiblanco estuvo todo el partido corriendo de arriba abajo y en diagonal como si fuera un dóberman sin dueño.

La afición se agarra al sentimiento y hay quien paga por acudir al recinto del Zaidín a riesgo de su salud. Su corazón altruista es el único patrimonio de una institución que fue respetada, en la que dejaron su huella inmortal Ñito, De la Cruz, Aguirre Suárez, Falito, Jaén, Fernández, Lasa, Porta, Barrios, Fontela, Vicente... En fin, un Granada de principios de los setenta que acabó sexto y dignificaba a su gente, a la ciudad y al deporte. Un Granada que no se merece una mentira ni siendo piadosa, por cortesía hacia esa hinchada que sabe bien cómo es este equipo actual y cómo estar a su lado en la desgracia y en la enfermedad que otros le han contagiado.

El Granada no puede esperar más para salir a flote tras protagonizar el peor arranque liguero de su historia. Así que a la séptima tendrá que ser. Este domingo visita al Huesca. Enlazar otra jornada sin ganar no haría sino aumentar el desencanto y rebajar más la ilusión de una parroquia que lleva tiempo sin sonreír.