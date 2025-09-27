Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aficionados del Granada en Burgos. LOF

Opinión Granada CF

Triste realidad

La otra mirada ·

La situación empieza a ser complicada y de poco sirven los análisis complacientes y plañideros

Justo Ruiz

Justo Ruiz

Granada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:02

El Granada sigue su imparable caída y continúa sin conocer la victoria tras disputarse ya seis jornadas de Liga, en las que ha sumado dos ... puntos de 18 posibles y seguirá, una jornada más, como colista. La situación empieza a ser complicada y de poco sirven los análisis complacientes y plañideros. El entrenador no se puede conformar ni dar por bueno el empate logrado en El Plantío cuando el equipo se hunde en la clasificación. Hay que apretar las clavijas y hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. El conjunto de Pacheta amaga con jugar valiente, pero no se atreve. Intenta fortalecer su esqueleto central, pero sufre de artrosis imaginativa. Ante el Burgos, el equipo granadino volvió a exhibir, de nuevo, su pobreza en ataque, en defensa y en el centro del campo. En sus mejores momentos, como en la segunda parte ante el Málaga, no le da para ganar, y cuando se cae se lo llevan por delante, por ese carácter etéreo, por su volatilidad enfermiza cuando la cuesta se empina. Así, con una pegada tan escasa, con tan pocos recursos y con concesiones que agudizan la sensación de orfandad la victoria es una quimera. Triste realidad, sin duda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  2. 2

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  3. 3 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  4. 4

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  5. 5 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  6. 6 Mercadona compra 190 millones anuales a empresas proveedoras granadinas
  7. 7 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  8. 8 Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU
  9. 9 El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
  10. 10

    La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Triste realidad

Triste realidad