Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jorge Pascual, en el partido contra el Zaragoza. J. M. B.

Opinión Granada CF

Oxígeno con dudas

La otra mirada ·

Hallar el equilibrio suficiente en su maratoniana exigencia es un ejercicio de funambulismo

Justo Ruiz

Justo Ruiz

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

El Granada regresó a la senda de la victoria a costa de un Real Zaragoza que paseó sus miserias por Los Cármenes. El triunfo ante ... el colista era más necesario que nunca. El equipo granadino necesita confianza si quiere encontrar regularidad. El conjunto de Pacheta hizo caja en su delicada cuenta corriente. Con eso hay que quedarse cuando el Granada venía de sumar tres empates y una derrota dolorosa en Valladolid. Los rojiblancos solventaron el partido ante un equipo maño que vive la crisis deportiva más grave de su historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  4. 4

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  5. 5

    Investigan si un brasero originó el fuego en el que murió una niña en Las Gabias
  6. 6 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  7. 7 Los granadinos que son los médicos mejor valorados de España: «Trabajo como si yo fuera también paciente»
  8. 8

    El hermano de la menor fallecida en un fuego en Las Gabias está fuera de peligro
  9. 9

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  10. 10 La 81ª detención de un ladrón de Granada que alarmó al barrio de Albayda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Oxígeno con dudas

Oxígeno con dudas