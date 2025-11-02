El Granada de Pacheta sigue mostrando su incompetencia de cara al gol y ya suma tres partidos de Liga con sequía goleadora. Solo once goles ... en once jornadas son números que ponen en evidencia que necesita más pólvora, que el rastreo urgente del mercado en busca de un delantero está más que justificado. Al técnico burgalés se le reclamó con insistencia, dado que persistía en el error a pesar de que las jornadas avanzaban, que empezara la casa por los cimientos. El entrenador así lo hizo, por decisión propia, y desde que pegó el volantazo táctico y echó cemento armado sobre la defensa, el Granada no ha perdido y hacerle gol ha pasado de ser un ejercicio sencillo a una misión de alta complejidad.

La primera piedra imprescindible en la farragosa obra de la permanencia está puesta: el equipo se recoge bien, enreda mucho más que antes los ataques rivales y es más difícil de batir. Pacheta ha acertado en la construcción de esa muralla china que es ahora el Granada, pero el entrenador debería cuanto antes ganar un punto de ambición ofensiva, siquiera mínimo y siempre conservando la firmeza atrás, condición innegociable en esta categoría ruin. La buena cosecha de octubre ha liberado al conjunto granadino de muchas cadenas psicológicas y ha despertado su curiosidad y también su ambición para saber qué ocurriría si el equipo granadino tuviera gol. Podría explorar otros mundos menos sombríos que la alcantarilla de la Liga, donde sigue jugando con fuego si no resuelve su grave problema ante la portería rival.

El Granada, no cabe duda, es más intenso, más solidario y con mayor sensación de bloque. Varios jugadores han crecido: Oscar, Lama o Alemañ. El conjunto rojiblanco, queda dicho, es más equipo. Fue un peso pesado contra el Cádiz, pero muchos de sus golpes van al aire, lo que delata que promete más de lo queda. Al César lo que es del César, que se traduce en a Lama lo que es de Lama. Suyo fue su gran partido en defensa, el mejor desde que viste la camiseta rojiblanca.

Cierra la jornada el Granada con otro partido vital frente al Valladolid. Viene de tres encuentros sin ganar, de tres puntos de nueve posibles. El conjunto granadino necesita la victoria. A la espera de que el mercado invernal traiga refuerzos, sobre todo en la delantera, el Granada necesita reencontrarse con el triunfo. Los rojiblancos están obligados a hacer propósito de enmienda.

Esas dudas, manifestadas en el fútbol, en la capacidad para generarlo, y en el gol, en la pólvora arriba, ya venían de antes, pero el reflejo de los últimos tres empates a cero las expuso mucho más. Ya se sabe que en el fútbol los buenos resultados entierran muchos problemas que saltan a la luz en cuanto vienen mal dadas.