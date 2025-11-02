Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manu Lama, en el partido contra el Cádiz. J. M. B.

Opinión Granada CF

Incompetencia de cara al gol

El equipo, no cabe duda, es más intenso, más solidario y con mayor sensación de bloque

Justo Ruiz

Justo Ruiz

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:56

El Granada de Pacheta sigue mostrando su incompetencia de cara al gol y ya suma tres partidos de Liga con sequía goleadora. Solo once goles ... en once jornadas son números que ponen en evidencia que necesita más pólvora, que el rastreo urgente del mercado en busca de un delantero está más que justificado. Al técnico burgalés se le reclamó con insistencia, dado que persistía en el error a pesar de que las jornadas avanzaban, que empezara la casa por los cimientos. El entrenador así lo hizo, por decisión propia, y desde que pegó el volantazo táctico y echó cemento armado sobre la defensa, el Granada no ha perdido y hacerle gol ha pasado de ser un ejercicio sencillo a una misión de alta complejidad.

