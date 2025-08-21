Enfangado en una grave crisis

El Granada, tras varias campañas jugando con fuego, ha terminado quemándose y enfila el camino de las catacumbas, allí donde la gestión de sus dirigentes ... le conducen. El grito del granadinismo, el deseo, la demanda, el ruego, la súplica, llámenle como quieran, es unánime. Todo el mundo suspira para que los actuales mandatarios se vayan. La coincidencia es absoluta: los dirigentes son culpables de que el club esté enfangado en una de las peores crisis deportiva e institucional de su historia reciente. ¿Qué hacen ante esto? No marcharse, no oír ni escuchar a nadie. Seguir pensando en sí mismos y no pensar ni por asomo en el futuro de la entidad.

Desde hace mucho, nadie cree lo que dicen. La petición popular es justa y necesaria y solicita, ni más ni menos, la supervivencia del club. La solución no es sencilla, pero hay que encontrarla, y la propiedad deben participar saliendo primero de su apatía y entendiendo que su continuidad por ley no le aporta ningún beneficio. Han perdido el crédito empresarial en la mayoría de los sectores y se han convertido en personajes antipáticos. Sus figuras y sus acciones han sido capaces de aglutinar a todo el granadinismo, que merece el mayor de los respetos.

Mientras permanezcan en su torre de marfil, enrocados, los dirigentes irán perdiendo tiempo, partidos y batallas tan limpias como la del pasado sábado, donde los seguidores les dijeron de todo. En su caída libre están arrastrando a la institución. Al Granada lo han ido asfixiando entre unos y otros. Tanto daño le han hecho sus mandatarios que han colmado de indignación a miles de aficionados.

Sea como sea, el Granada está herido. No es reconocible por ninguno de sus costados. No lo es por el lado de sus directivos, por supuesto. Hay granadinistas que ya han capitulado. Esa impotencia, más o menos, es la que siente la gente cuando ve jugar a su equipo.

Un desastre. Eso fue el Granada en su debut. Y a ese calificativo no se le puede poner ni una excusa. El siniestro fue total, completo, absoluto, el peor arranque ante un serio y renovado Deportivo de La Coruña que fue superior en todas las líneas. El conjunto rojiblanco, limitado por no poder inscribir algunos de sus fichajes y con los problemas de rodaje en pretemporada, da para lo que da.

Fue un alma casi inerte, sobre todo en la segunda parte, donde dimitió del encuentro para sonrojo de sus aficionados. Esta noche, los rojiblancos se estrenan a domicilio visitando al Eibar, equipo que logró un valioso empate (1-1) en su estreno liguero en La Rosaleda. Hay mucho ruido, pero el Granada sufre en silencio.