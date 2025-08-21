Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La afición se marcha del campo tras la derrota con el Deportivo. J. M. B.

Opinión Granada CF

Enfangado en una grave crisis

La otra mirada ·

Sea como sea, el Granada está herido. No es reconocible por ninguno de sus costados

Justo Ruiz

Justo Ruiz

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:29

El Granada, tras varias campañas jugando con fuego, ha terminado quemándose y enfila el camino de las catacumbas, allí donde la gestión de sus dirigentes ... le conducen. El grito del granadinismo, el deseo, la demanda, el ruego, la súplica, llámenle como quieran, es unánime. Todo el mundo suspira para que los actuales mandatarios se vayan. La coincidencia es absoluta: los dirigentes son culpables de que el club esté enfangado en una de las peores crisis deportiva e institucional de su historia reciente. ¿Qué hacen ante esto? No marcharse, no oír ni escuchar a nadie. Seguir pensando en sí mismos y no pensar ni por asomo en el futuro de la entidad.

