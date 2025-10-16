Dos delanteros invisibles por ahora

El Granada necesita un hombre gol como el comer. En lo que va de curso, el tormento se ha apoderado de los dos delanteros centros ... del conjunto rojiblanco: Mohamed Bouldini y Jorge Pascual. El fantasma del gol en el equipo granadino, que en la última década ha torturado a un número importante de puntas de cuyos nombres no hace falta ni acordarse, está martirizando al marroquí y al almeriense. Ese espíritu de sombra alargada, viejo conocido, les está ganando la partida. En las nueve jornadas disputadas se muestran invisibles de cara al gol. El Granada los necesita porque para resurgir precisa hacer tantos. Tanto a Pascual como a Bouldini les urge liberarse de los miedos y vencer a sus fantasmas. Eso en el fútbol solo se hace de una manera: con personalidad y marcando de una vez por todas.

Pese a no ver puerta, lo cierto es que el Granada vivió más cerca de la victoria que Las Palmas. El equipo de Pacheta realizó un buen despliegue en la presión, adelantada y con el bloque junto, y también tuvo más acierto con el esférico. Combinó con más sentido y con más movilidad. Las buenas noticias se completaron dejando la portería a cero por primera vez en su estadio, señal clara de que el conjunto canario fue bien controlado. Pero la mejoría del Granada, que efectivamente existió, fue la que fue. Solo hace falta un plan, darle continuidad y optimizarlo. En esta Segunda puede ser un punto de arranque. Tras lo visto ante Las Palmas, el técnico burgalés parece que ha encontrado un patrón defensivo, una consistente forma de encarar los partidos, nada ornamental, pero efectiva.

Sin embargo, el Granada tiene que ofrecer más en ataque. Necesita mejorar su fútbol arriba, pero que sobre todo debe mantener el ritmo actual de resultados para alejarse, cuanto antes, de la zona de descenso. Y dejar la portería a cero en muchos partidos es el único termómetro válido en esa teoría para alcanzar la permanencia. Ha echado el candado y suma en la tabla. Ocho de doce, una pequeña racha ya. Pacheta todavía tiene que hacer visible una mejoría mayor en el Granada, sobre todo para reconquistar el crédito de la afición. Pero en todo caso el equipo granadino ha recuperado el semblante. La goleada ante el filial donostiarra y el empate ante Las Palmas son razones suficientes que refuerzan el despertar.

El fútbol, sobre todo en los primeros partidos, ha dejado mucho que desear, pero es innegable que el Granada anda metido en una buena dinámica. Ese buen ritmo se pone a prueba con la visita a Andorra, donde intentará sumar su segunda victoria a domicilio. El rival, que fue goleado en la pasada jornada por el filial vasco, solo se ha visto superado en su estadio por el Leganés.