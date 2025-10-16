Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bouldini, con su pie maltrecho estirado, junto a compañeros. A. C. R.

Opinión Granada CF

Dos delanteros invisibles por ahora

La otra mirada ·

Tanto a Pascual como a Bouldini les urge liberarse de los miedos y vencer a sus fantasmas

Justo Ruiz

Justo Ruiz

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:56

Comenta

El Granada necesita un hombre gol como el comer. En lo que va de curso, el tormento se ha apoderado de los dos delanteros centros ... del conjunto rojiblanco: Mohamed Bouldini y Jorge Pascual. El fantasma del gol en el equipo granadino, que en la última década ha torturado a un número importante de puntas de cuyos nombres no hace falta ni acordarse, está martirizando al marroquí y al almeriense. Ese espíritu de sombra alargada, viejo conocido, les está ganando la partida. En las nueve jornadas disputadas se muestran invisibles de cara al gol. El Granada los necesita porque para resurgir precisa hacer tantos. Tanto a Pascual como a Bouldini les urge liberarse de los miedos y vencer a sus fantasmas. Eso en el fútbol solo se hace de una manera: con personalidad y marcando de una vez por todas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada
  2. 2 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  3. 3 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  4. 4 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  5. 5 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  6. 6 Los horarios y el circuito de Kart Royale por el centro de Granada (con los cortes de tráfico)
  7. 7 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  8. 8

    Denuncian la desaparición de un Picasso que debía ser expuesto en Granada
  9. 9 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  10. 10

    Bebés y niños que se crían en viviendas repletas de marihuana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dos delanteros invisibles por ahora

Dos delanteros invisibles por ahora