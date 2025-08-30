Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fall y Faye, en primer término, tras la derrota en Eibar. LOF

Opinión Granada CF

Desilusionados y hartos

La otra mirada ·

La presidenta y su directiva deberían dar una explicación de la gestión en las últimas campañas

Justo Ruiz

Justo Ruiz

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:50

Los aficionados del Granada están ya impotentes, desilusionados y hartos. Ya no solo se está agotando la paciencia de la hinchada, sino que se está ... generando una ruptura total con los colores de toda la vida porque los dirigentes no están a la altura. Los comentarios de la afición tras los dos primeros partidos de Liga deben producir una honda preocupación entre los mandatarios. Para limpiar la imagen de los máximos representantes del Granada harían falta cantidades industriales de detergente, y aun así sería prácticamente imposible distinguir una capa de mínimo interés altruista. La afición les ha censurado con todo tipo de gestos colectivos e individuales, señalándoles como los responsables de que la institución haya acabado con respiración económica asistida en una Segunda división donde ha perdido su pujanza. Los seguidores del Granada no solo carecen de dirigentes con los que simpaticen o con quien se sientan algo identificados, sino que además están huecos de representatividad en los pasillos del fútbol profesional. Aunque sea como una excepción, la presidenta y su junta directiva deberían salir y dar una explicación a la afición de la pésima gestión en las últimas campañas. 

