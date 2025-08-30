Los aficionados del Granada están ya impotentes, desilusionados y hartos. Ya no solo se está agotando la paciencia de la hinchada, sino que se está ... generando una ruptura total con los colores de toda la vida porque los dirigentes no están a la altura. Los comentarios de la afición tras los dos primeros partidos de Liga deben producir una honda preocupación entre los mandatarios. Para limpiar la imagen de los máximos representantes del Granada harían falta cantidades industriales de detergente, y aun así sería prácticamente imposible distinguir una capa de mínimo interés altruista. La afición les ha censurado con todo tipo de gestos colectivos e individuales, señalándoles como los responsables de que la institución haya acabado con respiración económica asistida en una Segunda división donde ha perdido su pujanza. Los seguidores del Granada no solo carecen de dirigentes con los que simpaticen o con quien se sientan algo identificados, sino que además están huecos de representatividad en los pasillos del fútbol profesional. Aunque sea como una excepción, la presidenta y su junta directiva deberían salir y dar una explicación a la afición de la pésima gestión en las últimas campañas.

En lo deportivo, el conjunto rojiblanco perpetró otro penoso partido en Eibar y deja claro que es un equipo débil y sin mimbres. El Eibar se llevó la victoria por goleada, pero más allá de eso, ya muy grave, lo peor fue el lamentable encuentro que soltó el Granada. Se mostró como un conjunto tristísimo y sin respuestas. Desde luego, el esperpento vivido en el inicio del nuevo curso es de una pobreza difícil de igualar. Este Granada, que ya ha encajado seis goles en dos partidos, fue un alma en pena, un equipo sin personalidad y capaz de sacar de quicio a cualquiera. No tiene gol. No tiene defensa. Carece de un centrocampista que ponga un ladrillo encima del otro. Así, el destino del Granada en Ipurua fue su segunda derrota consecutiva.

La gravedad no está en el resultado, que lo es, sino en esa imagen borrosa de un plantel invisible, enemistado con la pelota y su posesión. En el mercado, que se cierra este lunes, habría que ir a todos los puestos de venta o cesión. O a la puerta de cualquier iglesia para pedir caridad en forma de jugadores. Pacheta quiere que su ejército mande y presione, pero cuenta con un pelotón que a la primera bala huye de la batalla o se enreda en el espino de las trincheras de Segunda.

El Granada recibe al Mirandés en un choque vital y de reacción obligada tras el nefasto inicio de curso. La intención de los chicos de Pacheta es poner freno a ese triste devenir que le ha colocado como colista de Segunda. A los rojiblancos solo les vale ganar.