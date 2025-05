Comenta Compartir

El Granada está obligado a ganar en El Sardinero para no mirar a Almería y sellar la promoción de ascenso a Primera división. Es ahora ... o nunca. Ahora, para mantener la llama del sueño del retorno a la élite por la rendija del 'play off' para amarrar frente al Racing de Santander esa sexta plaza, la última con billete a la promoción, si bien las condiciones en que vino envuelto el curso no fueron las más propicias para ese objetivo. También puede haber hoy espacio para el nunca, para echar el telón, para mirar ya a la próxima campaña. No ganar en Santander dejará a los de Pacheta séptimos y pondrá el 'The End' a un curso con muchos altibajos.

No tiene que perder mucho espacio el Granada en cuentas. Si gana a un Racing que también se juega la vida, será equipo de promoción. Se espera, pues, que ese sea el resultado, que el Granada no deje escapar esta última bola de partido y que empiece otro torneo, de dos semanas y cuatro partidos, con la tierra prometida de la Primera de fondo. Entre el deber y la necesidad se debate este conjunto granadino que va dando los últimos pasos para intentar coger la dirección a Primera. No encontró el camino directo y se ve obligado a hacer una parada para sacar la brújula antes de dar un rodeo por la promoción. La necesidad, otra vez, debe marcar el ritmo del partido, con fútbol, intensidad, ilusión y confianza. De punta a cabo es una final, aunque sea solo el principio. Seis banquillos vivirán una última jornada apasionante. Tres de ellos (Elche, Oviedo y Mirandés) buscarán sellar la plaza de ascenso directo que aún está pendiente tras la conseguida por el Levante en la pasada jornada. Los otros tres conjuntos que se juegan otro todo o nada son Racing, Almería y Granada. Dos de ellos estarán la próxima semana entre los elegidos para disputar el 'play off'. La Segunda división es así, un tormento. Cuantas más respuestas buscas, más preguntas encuentras. En la penúltima jornada el equipo granadino ganó y ahora depende de sí mismo para alcanzar la sexta plaza y desde esa posición intentará el asalto a la máxima categoría. No hay nada que importe más que eso. Ganar. Mientras el Granada gane, no hay ni habrá nada por lo que atormentarse. Mientras gane. Lo tiene, pues, en su mano. Tendrá que apretar los dientes y sufrir ante un Racing que lleva cuatro jornadas sin conocer la victoria. Las horas aumentarán la sensación de final en Santander y espolearán el ánimo, pero, a bote pronto, la sensación que ha dejado el equipo de Pacheta en los dos partidos que lleva en el banquillo rojiblanco son esperanzadores. Además, el equipo emite síntomas de mejoría en el césped, sobre todo que es capaz de sacar los partidos adelante, aspecto fundamental a estas alturas en la que mandan los resultados por encima del juego. No parece que con ese fútbol le diese para sacar adelante las dos eliminatorias de la promoción, pero puede ser el camino, un punto de partida. En la constancia en el crecimiento del equipo está la esperanza de su afición, tan ávida de buenas noticias.

