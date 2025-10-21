Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El exnazarí Gonzalo Villar, durante su declaración en el juicio. EFE
Condenado

La Justicia condena al exrojiblanco Gonzalo Villar en el caso contra su exrepresentante

El futbolista con pasado nazarí deberá indemnizar al profesional con 554.700 euros tras resolver el contrato que los unía de manera unilateral antes de su extinción

R. I.

Martes, 21 de octubre 2025, 10:24

Comenta

El exrojiblanco Gonzalo Villar fue condenado por el juzgado de Primera Instancia de Murcia a pagar 554.700 euros como indemnización a su exrepresentante tras ... resolver el contrato que los unía de manera unilateral antes de su vencimiento. Se trata de una sentencia no firme, por lo que el actual jugador del Dinamo de Zagreb puede presentar su recurso de apelación pertinente ante la Audiencia Provincial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

