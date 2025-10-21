La Justicia condena al exrojiblanco Gonzalo Villar en el caso contra su exrepresentante

El exrojiblanco Gonzalo Villar fue condenado por el juzgado de Primera Instancia de Murcia a pagar 554.700 euros como indemnización a su exrepresentante tras ... resolver el contrato que los unía de manera unilateral antes de su vencimiento. Se trata de una sentencia no firme, por lo que el actual jugador del Dinamo de Zagreb puede presentar su recurso de apelación pertinente ante la Audiencia Provincial.

Según la Justicia, la condena a Villar se fundamenta en una cláusula existente en su contrato por la que si el propio futbolista acababa con el mismo antes de lo acordado, debería abonar el 10% del valor total del mismo a su agente. Esto ocurrió en junio de 2021, cuando el centrocampista finiquitó su vinculación a causa de la pérdida de confianza en sus servicios, como declaró en calidad de demandado en su momento.

La sentencia refleja que el representante habría cumplido con sus obligaciones estipuladas en el contrato, por lo que se consideró improcedente su resolución unilateral. Por su parte, el agente pidió también 1,1 millones de euros en concepto de lucro cesante y daño emergente, solicitud que no prosperó.

Javier Villar, hermano de Gonzalo y futbolista en el Albacete, también fue demandado por idéntico motivo, quedando este absuelto de pagar algo más de 22.000 euros como indemnización al ser menor de edad cuando firmó tal contrato y al no tener constancia sus tutores legales de la existencia de dicha cláusula.