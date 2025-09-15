Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gadnize, en el partido. J. M. B.

Granada CF

Todos los jugadores con ficha profesional han debutado ya

Astralaga y Gagnidze se unen a la lista

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:13

Con la presencia en el once titular de Ander Astralaga y la salida en la segunda mitad de Luka Gagnidze, todos los jugadores del Granada ... con ficha profesional han debutado ya en Liga. Son 28 los futbolistas empleados, contando a los que tienen licencia con el Recreativo, si se cuentan también a integrantes que ya se marcharon como Insua, Stoichkov o Weissman. Todo en apenas cinco encuentros.

