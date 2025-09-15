Todos los jugadores con ficha profesional han debutado ya

Con la presencia en el once titular de Ander Astralaga y la salida en la segunda mitad de Luka Gagnidze, todos los jugadores del Granada ... con ficha profesional han debutado ya en Liga. Son 28 los futbolistas empleados, contando a los que tienen licencia con el Recreativo, si se cuentan también a integrantes que ya se marcharon como Insua, Stoichkov o Weissman. Todo en apenas cinco encuentros.

Pacheta solo dejó fuera a los todavía tocados Diallo y Bouldini, aunque es probable que pronto estén entre los titulares visto lo visto. Incluyó en su convocatoria a Martin Hongla, pero no le dio ningún minuto, tras llegar de estar con la selección camerunesa y torpedear su traspaso al Rubin Kazán ruso.

Astralaga encajó dos goles y Gagnidze, el otro que se estrenó, dio muestras de calidad en el centro del campo, aunque todavía tiene que cubrir un periodo mínimo de adaptación. Desde luego, no se lo piensa a la hora de lanzar a meta y esto es una buena noticia en un Granada que sigue sin encontrar una línea de continuidad que le aleje de la parte baja de la clasificación. Ahora tiene dos salidas seguidas, a Burgos y Huesca.