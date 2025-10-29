Sin esperarlo, el partido frente al Cádiz se convirtió el sábado en un pequeño acontecimiento personal para mí. Resulta que mi nieto Álvaro iba a ... recibir su bautismo granadinista en la grada de Los Cármenes acompañado de sus padres, y aguardaba yo con ilusión que el equipo respondiera con una victoria a tan gratificante momento.

El Granada no venció, pero tampoco perdió, hecho que viene siendo habitual últimamente, lo que dejó claro a Álvaro, después de estrenar su flamante camiseta rojiblanca horizontal en la grada, que su equipo nunca se va a rendir, pese a las dificultades.

Que como sucedió dos semanas antes frente a Las Palmas –otro que viste de amarillo y posicionado en los primeros puestos–, compitió dignamente frente al Cádiz, ganándose el respeto y el reconocimiento que le era negado durante las primeras jornadas del campeonato.

El Granada se mantiene compacto y firme y ha dejado de encajar, lo que lo refuerza anímicamente, pues en esta Segunda división tan igualada son los goles encajados los que marcan las diferencias clasificatorias en algunos equipos, como sucede con respecto al Cádiz el cual, al igual que el Granada, lleva solo once goles a favor.

Pero en fútbol sin goles no hay paraíso y el Granada arrastra esa incapacidad manifiesta de gol que debe corregir. Un problema que en estos momentos no solo afecta a Jorge Pascual, sino a todos los que lo rodean. Quizás falte algo más de juego por dentro. Un jugador de último pase. O quizás una segunda línea más resolutiva, como sucedió frente a la Real Sociedad B.

El entrenador granadinista lo sabe y lo comenta. Es consciente de ello. Ha conseguido corregir con firmeza la debilidad defensiva del equipo que resultaba altamente condenatoria. Ahora busca soluciones ofensivas como un zahorí busca agua en el subsuelo.

Pablo Picasso dijo: «Yo no busco, yo encuentro». Pues en esas está Pacheta.