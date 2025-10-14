Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sola, Iker García y Manu Lama. J. M. B.
Opinión Granada CF

Viernes 13

Bajo control ·

El temor se fue disipando durante el partido frente a Las Palmas, al comprobar el equipo canario que el Granada mantenía el ímpetu que ya venía demostrando

Juan Torres

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 00:08

Comenta

El pasado no fue un viernes 13, pero cundía el nerviosismo en los alrededores del estadio de Los Cármenes ante el problema suscitado en la ... portería granadinista. Un temor que se fue disipando durante el partido frente a Las Palmas, al comprobar el equipo canario que el Granada mantenía el ímpetu que ya venía demostrando.

