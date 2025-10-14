El pasado no fue un viernes 13, pero cundía el nerviosismo en los alrededores del estadio de Los Cármenes ante el problema suscitado en la ... portería granadinista. Un temor que se fue disipando durante el partido frente a Las Palmas, al comprobar el equipo canario que el Granada mantenía el ímpetu que ya venía demostrando.

Un equipo, el granadino, que posee y aúna la vehemencia de la juventud con la moderación de la veteranía y comienza a hacerse respetar. El viernes dejó claro al equipo insular que, a partir de ahora, quien pretenda derribar su portería en casa tendrá que superarlo, además de en las virtudes que comienzan a aflorar últimamente, también en ilusión.

Resulta que lo más parecido a un 'infierno' que pueda sufrir un portero es tener que recoger el balón dentro de su red. Hecho que no tuvo que realizar el debutante Iker García, al emular al cancerbero implacable que guardaba la entrada al 'inframundo' en la mitología griega. Enhorabuena por esa portería a cero que le servirá de estímulo para su próxima comparecencia, que parece inevitable dadas las aguas turbulentas por las que desciende la gestión deportiva del club.

A Pacheta, y a mí también, el empate le supo a triunfo. Es así el fútbol. Que a veces evitar la derrota en circunstancias adversas aproximan la victoria. Un reparto de puntos que deja intacta la autoestima y mantiene la mentalidad positiva del grupo, aunque lo conseguido no haya tenido incidencia reseñable en lo clasificatorio.

Pero como el sosiego que disfrutan la mayoría de los equipos parece negado al granadino, surgió, igualmente en viernes, la noticia de que al parecer el club no había acudido en tiempo al tercer pliego de condiciones para mejorar las instalaciones del estadio. Una laguna que podría llevar a pensar que tan reiterativos errores pudieran devenir en apatía.

Afortunadamente, el pasado no fue un viernes 13, pero pudiera haberlo sido.