Vicisitudes, campos de tierra, fortuna esquiva, balances quebradizos. Excesivas nubes y escaso sol. Demasiados lustros teñidos de claroscuro 'caravallesco', donde un futuro prometedor no terminaba ... nunca de vislumbrarse detrás de los colores rojiblancos.

De aquellos polvos viene el actual Granada. De toda una travesía en el desierto que misteriosamente sobrevivió décadas reforzada en sus ilusiones por unos contrafuertes sentimentales, más propios del románico, que impidieron su derrumbe total. Un club, aquel Granada, en el que se olía el linimento del vestuario, y el aficionado, pese a ser partícipe 'dependiente' en las asambleas de socios, se sentía dueño de su club y conocía grosso modo los entresijos de su destino.

Pero llegaron al fútbol las SAD y los fondos de inversión, materia oculta que se sabe que existe, pero que pocos llegan a reconocer. Una realidad que puede causar alejamiento emocional, pues la contrariedad del aficionado no es observar lo que acontece en 'su' club, sino desconocer los motivos por lo que ello sucede.

Entretanto, Pacheta trata de que su equipo no sea devorado por los acontecimientos, pero el domingo, frente al Mirandés, el Granada evidenció de nuevo sus carencias e impericia. Unas carencias que comienzan en la portería, continúan en el mediocampo –desde Gonalons y Eteki el equipo no ha vuelto a tener un mediocentro defensivo al uso– y culminan en la delantera.

Escribe Suzanne Collins: «Somos seres inconstantes con mala memoria y un don para la autodestrucción». Lo hace en su novela de ciencia-ficción distópica Sinsajo, tercera entrega de 'Los juegos del hambre', inspirados en el mito griego de Teseo y el Minotauro, según su autora.

Corren pues para este Granada tiempos mitológicos. Necesita de titanes griegos y gladiadores romanos. Tiempos de una realidad distópica. De supervivencia heroica. Pacheta ha comentado que le agrada la plantilla, el proyecto y el proceso. Mejor así.