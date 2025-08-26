Tener que visitar Ipurua tras perder el primer partido de la temporada en casa es una broma de mal gusto. Más aún cuando este Granada ... no está precisamente para cosas así después de los destellos de incertidumbre que, inesperadamente, han ido emanando del club impidiendo la inscripción de los jugadores fichados.

Un trámite federativo que, una vez subsanado, nada ha tenido que ver con el planteamiento táctico de Pacheta, cuyo equipo, en Eibar, miraba más a Luca Zidane que a la portería contraria. Una manera de jugar que instala reiteradamente el terror en su propia área, mientras se malgastan minutos que habría que aprovechar en campo contrario, sobre todo cuando vas perdiendo el partido.

El pasado viernes el Granada exhibió demasiadas carencias competitivas. Una insuficiencia colectiva patente aun habiendo contado por fin con los nuevos fichajes que, aunque no inscritos, llevaban bastantes semanas acudiendo a entrenar a la ciudad deportiva granadinista.

Y es que en tan solo dos jornadas el aficionado granadinista ha sufrido una mutación que lo ha alejado de la ilusión y acercado al pesimismo, por mucho que Pacheta intente levantar el ánimo mediante la oratoria.

Para colmo, se le ha tenido que abrir la puerta de salida a Lucas Boyé, cuya sombra fue demasiado alargada en Ipurua, y cuya ausencia permitió a los defensas y portero armeros echarse una relajante siesta.

El jugador argentino ha sido el 'Iron Man' del Granada. Su hombre de hierro. Unas virtudes propias de un superhéroe de Marvel. Un futbolista revestido erróneamente de gran goleador, cuando su juego se define más como un generador de espacios y que, aun así, marcó diez goles la temporada pasada.

Quizás entre los dirigentes del club hiciera falta que en los despachos, en lo financiero y lo deportivo, se sentaran al menos dos gestores con similares características a las demostradas por Lucas Boyé en el campo. Hablo de superhéroes. No de Marvel. De andar por casa al menos.