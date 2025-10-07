Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubén Alcaraz, en el partido ante la Real B. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF

Rubén Alcaraz y el fenómeno de la bilocación

Bajo control ·

Debiera encontrarse en la plantilla un jugador que, en su ausencia, ejerciera con garantía esa labor

Juan Torres

Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 17:40

Frente a la Real Sociedad B, Pacheta dejó que fluyera todo con normalidad por el cauce del río que, tres partidos antes, había nacido en ... Burgos y días después incrementaba su caudal en El Alcoraz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

