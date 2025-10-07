Rubén Alcaraz y el fenómeno de la bilocación

Frente a la Real Sociedad B, Pacheta dejó que fluyera todo con normalidad por el cauce del río que, tres partidos antes, había nacido en ... Burgos y días después incrementaba su caudal en El Alcoraz.

Detener las aguas en una esclusa para cambiar el rumbo fluvial hubiese llevado al riesgo de nuevo, por lo que el entrenador optó por mantener lo que propició el primer triunfo de la temporada en Huesca, con un Álex Sola de propensión admirable que parece haber heredado la generosidad exuberante que dejó patente Lucas Boyé.

Marcar cinco goles en fútbol no está al alcance de cualquiera, y que lo consiga un equipo que no termina de asentarse ha llevado al convencimiento de que, obviando aspavientos, pudieran conseguirse logros impensables.

Pero queda mucho por hacer, pues lo que tuvo visos de plácido sueño duró 45 minutos. Después, en la continuación, los jóvenes jugadores de la Real B recordaron al Granada que marcar los tiempos durante los 90 minutos se antoja de primera necesidad en esta categoría tan competida.

Una coherencia que a pocos escapa comienza a pivotar sobre la figura de Rubén Alcaraz, al que Pacheta protegió sustituyéndolo en el segundo tiempo. Posiblemente pensara en el próximo partido frente a Las Palmas, pero mientras llega la ventana de invierno debiera encontrarse en la plantilla un jugador que, en su ausencia, ejerciera con garantía esa labor.

En el universo cinematográfico no existe un protagonista que no tenga un doble que lo sustituya en las escenas más comprometidas. Incluso algunos, como Michael Douglas, ha sido doblado por el mismo especialista durante toda su trayectoria.

Se trata de adivinar qué jugador de la plantilla pudiera adaptarse lo mejor posible a las capacidades de posicionamiento que exhibe el jugador catalán. Un doble, o que se diera en el vestuario el fenómeno de la bilocación. Alguien que pueda estar en dos lugares distintos a la vez. Hecho altamente improbable.