Escribía hace dos semanas que una de las urgencias que tiene el entrenador, además del gol, es encontrar en la plantilla un sustituto fiable de ... Rubén Alcaraz porque, si importante es encontrar portería, también lo es mantener la cohesión y el orden en el mediocampo, como antesala de la seguridad defensiva, para no tener que remontar resultados adversos como sucedía.

En Andorra se mantuvo el bloque y el empaque, una cosa lleva a la otra, y el Granada comienza a ser un equipo reconocible en el que los jugadores que se incorporan desde el banquillo son conscientes de lo que Pacheta persigue, aunque en el área propia y su entorno se detecta aún demasiado pie. Luca es un buen portero y no un jugador de campo, aunque sus compañeros se empeñen en que ejerza como tal más de la cuenta.

El Granada lleva diez de diez. Parece aceptable, pero no lo es tanto. Un razonamiento que emana de la clasificación, contexto frío que refleja la realidad del momento. Hace bien del entrenador en afirmar que no le interesa mirarla por ahora, pues parece que dicha ordenación comienza a convertirse en un pensamiento negativo para muchos equipos.

En las técnicas psicológicas se aconseja deshacerse de tales pensamientos nocivos, pero también aconsejan no forzarse a ignorarlos porque podría ser contraproducente. Lo mejor sería que la clasificación, al margen de Pacheta, la observasen con atención los responsables de la parcela deportiva y económica del club, pues el futuro esta temporada se vislumbra, pero no se observa con nitidez.

Para optimizarlo, la plantilla precisa de jugadores que garanticen gol y refuercen el banquillo, además de poder suplirse sin inquietud otra posible convocatoria de los dos porteros internacionales.

Quizás pudiera ser ese el primer dictamen del reciente consejo asesor, pues que el equipo aspire al ascenso reforzaría sobremanera la cercanía del club con la sociedad. Por decir algo.