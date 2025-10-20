Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Granada se despiden de la afición en Andorra. LOF

Opinión Granada CF

Primer dictamen

Bajo control ·

La plantilla precisa de jugadores que garanticen gol y refuercen el banquillo, además de poder suplirse sin inquietud otra posible convocatoria de los dos porteros internacionales

Juan Torres

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:28

Comenta

Escribía hace dos semanas que una de las urgencias que tiene el entrenador, además del gol, es encontrar en la plantilla un sustituto fiable de ... Rubén Alcaraz porque, si importante es encontrar portería, también lo es mantener la cohesión y el orden en el mediocampo, como antesala de la seguridad defensiva, para no tener que remontar resultados adversos como sucedía.

