Pacheta da instrucciones. LOF

Opinión Granada CF

Pintar del natural

Bajo control ·

En Burgos, Pacheta descubrió a estas alturas que en fútbol es más beneficioso optar por lo sencillo

Juan Torres

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:42

Volver a Burgos en circunstancias tan arduas ha debido de resultar complejo para un burgalés que, al igual que el Cid Campeador, tiene talante de ... conquistador. Una ambición con la que Pacheta se presentó en El Plantío. Pero nadie gana todas las batallas, como le sucedió a Rodrigo Díaz de Vivar en Almenar o Consuegra, aunque en Burgos tampoco la perdiera Pacheta, que llegó con propósito de enmienda de no volver a cometer los errores ya confesados, y que mantienen al Granada sumido en la duda y metido en arenas movedizas.

