Volver a Burgos en circunstancias tan arduas ha debido de resultar complejo para un burgalés que, al igual que el Cid Campeador, tiene talante de ... conquistador. Una ambición con la que Pacheta se presentó en El Plantío. Pero nadie gana todas las batallas, como le sucedió a Rodrigo Díaz de Vivar en Almenar o Consuegra, aunque en Burgos tampoco la perdiera Pacheta, que llegó con propósito de enmienda de no volver a cometer los errores ya confesados, y que mantienen al Granada sumido en la duda y metido en arenas movedizas.

Un arenal de cuya profundidad no se tiene certeza hasta este momento, si bien resulta paradójica la ilusión que transmiten los jugadores convencidos, todos ellos, de superar tan situación. Un axioma que el aficionado recibe con esperanza por su amor al escudo.

En Burgos, Pacheta descubrió a estas alturas que en fútbol es más beneficioso optar por lo sencillo. Cuatro atrás, un pivote posicional, Rubén Alcaraz, que solidificó esa zona, y ocupación natural de los futbolistas en sus demarcaciones. Decía Maguregui, siendo entrenador, que no necesitaba pizarra para inculcar su filosofía en un modesto.

Pero entre prescindir de la pizarra y la aplicación de las nuevas tecnologías existe el término medio. El de la lógica natural que llevó a Luis Aragonés a ser campeón de Europa y el continuismo inteligente y sencillo de Vicente del Bosque que lo llevó a ser campeón del mundo.

A veces, surge la duda de si España hubiese sido campeona del mundo si en lugar del continuismo sencillo aplicado por Del Bosque, aquella selección hubiese caído en manos de un entrenador innovador y buscador de métodos fantásticos no consustanciales a un terreno de juego.

O sea, que en fútbol también conviene 'pintar' del natural como hacían los grandes maestros.