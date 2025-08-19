Pacheta y Napoleón

Entre los personajes históricos que más responsabilidades acumularon sobre sí mismos, convirtiendo tal asunción en un halo de gloria personal, siempre aparece la figura de ... Napoleón Bonaparte, al haber descansado sobre él todo el Imperio napoleónico. La piedra angular del proyecto actual del Granada ha recaído sobre la persona de José Rojo 'Pacheta'. Es lo que se dejó entrever desde los despachos en el justo momento de ser contratado, tanto por su trayectoria como por el liderazgo que suele transmitir desde el banquillo. Un mensaje ilusionante que el propio preparador burgalés ratificó anunciando, con atrevimiento, que el objetivo principal de la temporada que estaba por comenzar era el ascenso de categoría.

Quizás no midiese bien Pacheta, como le sucedió a Napoleón, que toda asunción de responsabilidad plena está rodeada de aristas, y aunque en el Granada no existan personajes como Joseph Fouché, descrito en la biografía de Stefan Zweig como instigador en las responsabilidades propias del emperador, será la confección de la plantilla granadinista la que fortalezca o debilite el compromiso asumido por su entrenador.

Trabajar en pretemporada con tanta eventualidad conlleva el riesgo inminente de no conseguir victorias y aunque el técnico haya intentado restar importancia a estas, aun sabiendo que generan optimismo, está contrastado que anímicamente la falta de triunfos en pretemporada puede resultar perniciosa en el devenir de un equipo, como sucedió el pasado sábado en Los Cármenes frente al Deportivo.

Después de lo sucedido estas semanas y de comprobar el 'déjà vu' en el inicio de la anterior temporada, Pacheta ha tenido que plegar velas en sus ruedas de prensa posteriores y reconocer que lo actual en poco concuerda con lo que pensaba o le prometieron cuando llegó.

Joseph Fouché traicionó a Napoleón. A Pacheta alguien parece haberle confundido y, como Bonaparte, comienza a percatarse de ello, iniciada ya su particular batalla de Waterloo si nadie lo remedia.