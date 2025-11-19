El Granada no va acopiando muchos puntos en su hórreo particular, aunque sí tónicos anímicos que le mantienen en pie dentro de la precariedad clasificatoria ... en la que lleva meses inmerso. Transita el equipo rojiblanco en 'modo supervivencia', debido a la escasez de efectivos dotados, y da la impresión de que solo le da para aguantar hasta la próxima ventana.

En el Sardinero, el Granada se enfrentó quizás al equipo del campeonato que mejor juega por dentro y el que con más precisión lee el fútbol entre líneas, el Racing. Un conjunto que hace ostensible un entramado ofensivo que parece creado con rayos láser, con el que es capaz de desarbolar a cualquier conjunto de la categoría.

Sucedió así durante la primera parte entre dos equipos diferentes. Uno bien construido, con la cédula de habitabilidad concedida, y otro en construcción cuyos revestimientos quedan por cerrar. Una orquesta granadinista que desafinó demasiado durante los primeros 45 minutos, en los que incluso los timbales sonaban inconexos en las jugadas a balón parado creando una sinfonía cacofónica y disonante que presagiaba lo peor.

Pero si algo atractivo tiene el fútbol es que a cualquier equipo le cuesta mantener su nivel todo el tiempo, lo que propicia que la lógica estalle por los aires. Y como resulta que el Santander no está cómodo defendiendo y el Granada sí lo está atacando, el partido dio un vuelco inesperado: mi paisano Jorge Pascual continuó marcando, Arnaiz pidió paso y el equipo demostró, una vez más, que el esfuerzo colectivo y la generosidad no son negociables.

Da la impresión de que el equipo rojiblanco funciona como un motor de dos tiempos. Un sistema de combustión que se caracteriza por ser más ligero y potente, lo que lo lleva a un consumo más elevado de carburante, a un derroche físico difícil de soportar, sobre todo cuando en el banquillo el combustible escasea.