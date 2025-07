Lo que pareció anunciarse como una enmienda a lo tradicional ha resultado ser una prolongación de lo habitual. Me refiero al anuncio hecho por el ... club recién finalizado el partido frente al Santander de que, a partir de ese momento, día 1 de junio, comenzaba a iniciarse la planificación de la pretemporada.

Transcurrido un mes, los fichajes que han trascendido son bastante limitados, saliendo más a la palestra nombres de futuribles, lo que traslada al exterior la sensación de que durante estos últimos treinta días pocas gestiones se han conseguido culminar, con la excepción de la contratación de Pacheta, esta sí realizada en tiempo y forma.

Dijo el filósofo y escritor francés Blaise Pascal: «El hombre tiene ilusiones como el pájaro alas y eso es lo que lo sostiene». La pretemporada es un entreacto donde las ilusiones adquieren tanta relevancia como los goles cuando comienza el campeonato. La envuelve un pensamiento expectante de que lo venidero va a ser mejor que lo experimentado.

Que los gestores no lleguen a descubrir del todo la importancia de precipitar la contratación de algunos futbolistas que, además de cumplir con lo requerido por el cuerpo técnico, generen ilusión en el aficionado, llama la atención por su reincidencia.

El aficionado es consciente de que el mercado de fichajes no es fácil y que los movimientos de jugadores están sujetos a demasiadas circunstancias, la mayoría complejas, que no justifican que cada verano el granadinismo se sienta como en el día de la marmota. Es de esperar que entre los nuevos fichajes figure un volante de contención que proteja, realmente, el acoso que ejerce el adversario sobre la defensa rojiblanca. Un mediocentro que no abandone su posición, como ha venido sucediendo las dos últimas temporadas. Un mediocentro de futbolín. No pequeño, sino que permanezca sujeto a la zona conferida.