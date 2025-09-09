En Málaga, Pacheta, por sorpresa, cambió de dibujo sin anestesia. Una costumbre, la de cambiar el sistema, que genera cierta confusión en la asimilación de ... conceptos por parte de los jugadores, como sucedió durante la primera mitad en La Rosaleda, minutos en los que el partido pudo irse por el desagüe.

Afortunadamente no fue así, pero tantos cambios devienen en una mayor dificultad para la adaptación de los futbolistas a un orden táctico concreto, que es el que, a lo largo de toda una temporada, suele aportar más seguridad en el desarrollo del juego colectivo de un equipo.

Si la plantilla es en grado medio joven, tal entusiasmo por descubrir cosas no debiera tener reflejo en la toma de algunas decisiones. Queda demostrado que jugar con cinco atrás no aporta más seguridad defensiva, genera exceso de 'tráfico' entre los propios y debilita el centro del campo, asunto que no es baladí.

No es demostrable que la concentración cívica de la afición, previa al encuentro frente al Mirandés, provocase la reacción inmediata del Granada y se acudiera al mercado libre para reforzar la plantilla. En cualquier caso, ha sido acertada la opción del club por la veteranía de Sola y Alcaraz pues, como dijo Thomas Alva Edison, «una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo», como así sucedió el sábado.

El exjugador del Cádiz, Alcaraz, viene a ocupar, por fin, una posición huérfana en el equipo desde hace años, la de mediocentro posicional. Un espacio que resultaba imprescindible proteger ante una estructura defensiva con tan demostrada falta de dominio. Una necesidad que, sorprendentemente, no se había valorado hasta ahora.

Dado lo acaecido en La Rosaleda, sería más conveniente mantener un dibujo estable que garabatearlo para tener que rehacerlo después, como sucedió en la segunda parte del partido frente al equipo malagueño. Es como volver a la casilla de salida. Como sucede en el juego de la oca.