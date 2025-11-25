Fútbol con oficio

Suceden en fútbol hechos difíciles de asimilar, como los de abrir las puertas de salida a jugadores profundamente integrados en un club u ofrecer continuidad ... a futbolistas con posturas más vacilantes, lo que podría interpretarse como una evocación a la indocilidad. Todo un misterio como lo es la naturaleza oscura del universo.

Como lo fue el pasado sábado en Los Cármenes la trasformación de una tarjeta roja, más roja que una amapola, en una tarjeta amarilla por decisión del 'acosador' del VAR, decisión que el daltoniano Manuel Ángel Pérez no fue capaz de rechazar a pie de campo, haciéndose un flaco favor a sí mismo como árbitro de fútbol.

Sucede igualmente que Pacheta continúa ilusionado pese a no vencer, lo cual es bueno para él, positivo para los jugadores y esperanzador para los demás, porque evita así que se pueda caer en una profunda desilusión, al menos hasta que el fondo de armario sea complementado.

El sábado el Granada se enfrentó a un equipo altamente complejo que está hecho con materia prima, el Córdoba. Cohesionado y entroncado, sus jugadores perseveran para responder con oficio a las exigencias que les depara cada partido. Unas cualidades a las que se enfrentó el equipo granadino con su buena dosis de juventud, con ese grupo de 'boy scouts' que jamás rehúyen los duelos, aunque impacten contra la experiencia y la astucia.

Un equipo, el cordobés, que cuenta en sus filas con el mediocentro quizás más en forma de la Liga en este momento, el granadino Isma Ruiz. Una exhibición permanente de equilibrio, búsqueda de los espacios, reparto de juego e intuición para ubicarse en tiempo y forma donde su equipo lo necesita.

Pero este Granada no se rinde y continúa buscando con generosidad el ansiado triunfo. Un triunfo que también estuvo a punto de lograr el sábado ante un Córdoba cuyo armazón te obliga a realizar un fútbol de máxima exigencia. Un fútbol desarrollado con mucho oficio. Quizás demasiado para el Granada actual.