Józwiak, de la carrera en San Mamés al frenazo por el pubis

Kamil Józwiak, con contrato en el Granada hasta el próximo mes de junio, va camino de pasar por el club con más pena que gloria. ... Fue uno de los fichajes del mercado de invierno con el equipo aún en Primera división, uno de esos desconocidos para el gran público que despertaron muchas dudas, al venir de la MLS, la liga estadounidense. Sin embargo, aunque tardó en coger la forma, terminó destacando dentro del nivel de aquel conjunto que caía en barrena hacia el descenso a Segunda. Muy recordada es su actuación en San Mamés, donde pareció una auténtica flecha por la banda izquierda. En aquel momento, muchos pensaron que, si seguía en la entidad para el siguiente ejercicio en LaLiga Hypermotion, podía aportar mucho desde el costado.

Ya aquel final de campeonato fue amargo para él por una lesión que le hizo perderse los últimos partidos. Volvió en pretemporada y parecía un fijo en los planteamientos del nuevo preparador, Guille Abascal. Sin embargo, a la hora de la competición, parecía que algo le pasaba. No arrancaba igual que había mostrado meses antes, como si algo no fuera bien en su cuerpo. El polaco ya empezó a padecer unas molestias en el pubis que no se han separado de él en todo el curso, con varios parones por la dolencia y desapareciendo paulatinamente de los terrenos de juego.

Paró para recuperarse bien y parecía que esta semana ya iba a tener el alta, pero este miércoles volvió a quedarse fuera del entreno grupal. Es posible que viaje a Tenerife, pero cada vez le queda menos tiempo para mostrarse. Estuvo a punto de salir en enero, a su país, pero al final se quedó. Con la irrupción de Rodelas y sobre todo las llegadas de Rebbach y Stoichkov, poco hueco tiene.