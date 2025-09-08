Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta da instrucciones en el área técnica de La Rosaleda. J. M. B.

Opinión Granada CF

Vida extra para Pacheta

De rebote ·

Creo que el empate fue un resultado satisfactorio, aunque sea un único punto el que luzca en nuestro casillero

José Quesada

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:38

Cuando iba en el coche de vuelta a casa después de presenciar la derrota frente al Mirandés en Los Cármenes hace ya dos semanas, escuché ... la rueda de prensa de Pacheta por la radio. La verdad es que es una costumbre a la que cada vez falto más, puesto que últimamente solo escuchaba excusas, pataletas y palabras vacías. Seguramente por eso, por lo que nos hemos acostumbrado en el estadio granadino en los últimos tiempos, me imaginaba oír una retahíla de evasivas y llantos. Me imaginaba un entrenador echando balones fuera y tratando de centrar la atención en la actuación arbitral tras la tercera expulsión en otros tantos partidos disputados. Pero nada más lejos de la realidad. Me encontré con un tipo sincero, directo, que asumía errores y reclamaba trabajo y compromiso. El discurso de Pacheta me gustó y refrendó mi idea preconcebida de que este equipo con otro técnico al mando podría ser aún peor.

