Cuando iba en el coche de vuelta a casa después de presenciar la derrota frente al Mirandés en Los Cármenes hace ya dos semanas, escuché ... la rueda de prensa de Pacheta por la radio. La verdad es que es una costumbre a la que cada vez falto más, puesto que últimamente solo escuchaba excusas, pataletas y palabras vacías. Seguramente por eso, por lo que nos hemos acostumbrado en el estadio granadino en los últimos tiempos, me imaginaba oír una retahíla de evasivas y llantos. Me imaginaba un entrenador echando balones fuera y tratando de centrar la atención en la actuación arbitral tras la tercera expulsión en otros tantos partidos disputados. Pero nada más lejos de la realidad. Me encontré con un tipo sincero, directo, que asumía errores y reclamaba trabajo y compromiso. El discurso de Pacheta me gustó y refrendó mi idea preconcebida de que este equipo con otro técnico al mando podría ser aún peor.

Como sabemos, en este acelerado mundo que es el fútbol, el trabajo se traduce en tiempo. Pacheta es consciente de que su posición se tambalea y en consecuencia no hace más que implorar tiempo para poder engrasar este equipo con la competición en marcha.

Por ello, me dolió sobremanera el inicio del partido en La Rosaleda, porque quizá no se hubiera tenido más paciencia con el técnico burgalés de haber perdido una vez más. De hecho, no sé si mi idea con él también habría cambiado tras una nueva derrota. Pero lo que sí ocurrió es que se vio un equipo más trabajado, aún con carencias –¡como no!–, pero más consistente y, sobre todo, más aguerrido. Un adjetivo del que ha carecido el Granada en las últimas temporadas.

Por eso, por cómo se mostró en una situación tan difícil, creo que el empate fue un resultado satisfactorio, aunque sea un único punto el que luzca en nuestro casillero. Fue un punto de alivio, por como transcurrió el partido y por cómo marcha la Liga; pero, sobre todo, una vida extra para Pacheta, que llegados a esta vorágine de insensatez que parece inundar al Granada, me parece la mejor noticia que podíamos tener.