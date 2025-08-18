Cualquier tiempo pasado fue mejor

No sé si conocen el pequeño y bello pueblo portugués de Tavira, en pleno Algarve portugués. Edificado alrededor del sinuoso río Gilao y a escasos ... kilómetros de las playas de arena blanca bañadas por el cambiante oleaje atlántico, sus edificaciones con fachadas de azulejos y sus calles empedradas me cautivaron este verano.

Fueron suficientes para cenar una deliciosa dorada al horno con la jornada uno del campeonato liguero portugués de fondo. Jugaban el Oporto y el Guimaraes y Samu metió tres goles –aunque uno se lo anularon–. ¡Qué jugador! ¡Como lo vitoreaban los portugueses! ¡Y qué poco lo pudimos disfrutar en Granada!

Creo que fueron esos minutos, cuando retomé un viejo sentimiento que tenía ya prácticamente olvidado. Uno de nostalgia y de referenciar un pasado mejor que el presente que nos toca vivir. Uno con el que crecimos varias generaciones de granadinistas, anclados en la Segunda B, y que esta última época dorada del club nos había hecho prácticamente desterrar. Sin embargo, se agigantó apenas unas horas después cuando vi el debut de Álvaro Carreras con el Madrid en un amistoso en Austria, y se multiplicó horas antes del estreno del propio Granada, al compartir una imagen Bryan Zaragoza donde aparecía jugando al parchís con fotos suyas con la rojiblanca. Vaya tres jugadores juntó el Granada que salieron incomprensiblemente para acabar descendiendo.

Como muchos asentamientos portugueses, Tavira parece tamizada por ese halo decadente de quien asistió a un pasado mejor. Parece impregnada de nostalgia, como el arquetipo del ciudadano portugués, como la desgarradora letra de un fado. Como nos empieza a volver a hacer sentir nuestro Granada, tras este desastroso debut liguero 2025/26 –con sus flamantes fichajes sentados en el graderío por falta de liquidez– tras un verano agitado en lo social y con la última época dorada de nuestro querido club cada vez más lejana.