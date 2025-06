Comenta Compartir

Se acabó la temporada 24/25. Seguramente lo ha hecho antes de lo deseado y, como siempre acostumbra nuestro querido Granada, cuando más nos podía ... doler, tras hincharnos de ilusión en la penúltima jornada liguera para autoreventar incomprensiblemente en El Sardinero. Sin embargo, y no se sí será por las canas que empiezo a peinar o por los vaivenes que me ha dado la vida, es que, ahora que reflexiono sobre ello, me da un poco igual.

No lo siento por ellos: los futbolistas que, en general, han dejado mucho que desear; ni por Pacheta y su conmovedora convicción. De hecho, si soy sincero, tampoco lo siento demasiado por toda la afición porque es que ni siquiera lo siento por mí. Solo se me queda una espinita por lo que sentir que la temporada del Granada haya finalizado antes de lo anhelado, y es por ti, Paula. Posiblemente, la persona con el corazón más sincero y granadinista que existe. Aunque ahora no lo entiendas, realmente no tienes por qué preocuparte. Da igual lo que te digan en el cole, da lo mismo lo que escuches en la urbanización. En unos meses empezará una nueva temporada, en esta espiral jalonada en jornadas que es el fútbol. Y la vida. Y entonces volveremos a sufrir, volveremos a reír y, sobre todo, volveremos a soñar. Quién sabe si entonces subiremos o incluso si temeremos por el descenso... ¡Qué más da! Solo el tiempo te hará darte cuenta que eso no importa tanto. Que lo verdaderamente relevante es cada minuto de juego que vemos junto a nuestros amigos en Los Cármenes, cada gol que celebramos abrazados, cada tiro al palo que lamentamos tras mirarnos de reojo, cada rato de charla en algún bar cercano al estadio. Que lo que importa es cada jornada que vivimos juntos. Que, en el fútbol, como en la propia vida, lo realmente importante es el camino. Hasta que entiendas todo esto, que el Granada no gane lo suficiente, solo lo siento por ti, Paula.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Granada CF