La puerta de la afición

Juanma, con poco que hacer por casa y mucho que entretener la mañana del domingo, salió a dar una vuelta por Granada. Como en los ... viejos tiempos, los pies le guiaron hasta Los Cármenes. Desde luego no era mal sitio para dejar que sus tres hijos jugaran y soñaran alrededor del estadio.

Por lo visto, los niños se pararon en cada uno de los murales que adornan la fachada del campo. Ya saben, los Porta, Lina, Lucena, Ighalo, Alcaraz o Diego Martínez, entre otros. Uno a uno, Juanma fue relatando su historia en un ejercicio de memoria y sentimiento sin igual. Todos habían triunfado en el Granada y se habían marchado, pero aún así, allí estaban impregnando el santuario nazarí.

Según me contó, su pretensión era clara: quería transmitir a los críos, apenados por la marcha del Granada de sus últimos ídolos, la idea de que los jugadores van y vienen, pero el que el equipo siempre se mantiene por la simple razón de los que no juegan. Por el pegamento social que es la afición. Seguramente, aquel era un discurso difícil de mantener entre un padre y unos niños que no pasaban de los diez años. Pero Juanma tenía un as de la manga: justo después de recorrer todos los murales de los futbolistas, terminarían divisando el de la afición. Y allí fue directo tras una media hora de caminata.

Sin embargo, antes de que pudiera articular palabra, los críos se horrorizaron por el terrible aspecto del mural, que se cae cachos, literalmente. Donde apenas se puede ya distinguir la palabra «afición» y apreciar las imágenes de los seguidroes que un día lo adornaron. De esta forma se le cayó por los suelos el discurso a Juanma.

Granada CF o Ayuntamiento, me da igual, el deplorable aspecto del mural que honra al bien más preciado del equipo es denunciable. Arréglenlo. La afición que encabeza la lista de porcentaje de asistencia esta temporada, aún cuando el equipo acumula once jornadas de doce posibles en descenso de categoría, lo merece.