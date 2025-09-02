Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Protesta de aficionados previa al partido. J. M. B.

¿Qué le pasa al Granada CF?

De rebote ·

Pensé en lo extraño que le puede parecer la situación actual a la gente de fuera

José Quesada

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:24

Cuando salí el domingo de Los Cármenes, de camino al coche, recibí un mensaje conciso y claro: «¿Qué le pasa al Granada?». Procedía de mi ... tío Manolo, sexagenario granadino de adopción y ahora residente en Málaga desde hace ya más de una década. En ese momento pensé en lo extraño que le puede parecer la situación actual del Granada a la gente de fuera, que ven a un equipo que hace no tanto defendió al fútbol español por Europa con cierto éxito, anclado en el descenso a 1ª RFEF; y me imaginé las dudas que tendría mi pobre tío en la cabeza, sin entender como un equipo llamado a priori a un posible retorno a la Primera División más pronto que tarde, está penando por la Segunda, incapaz de ganar en casa al Mirandés y sumando su tercera derrota consecutiva.

