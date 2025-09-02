¿Qué le pasa al Granada CF?

Cuando salí el domingo de Los Cármenes, de camino al coche, recibí un mensaje conciso y claro: «¿Qué le pasa al Granada?». Procedía de mi ... tío Manolo, sexagenario granadino de adopción y ahora residente en Málaga desde hace ya más de una década. En ese momento pensé en lo extraño que le puede parecer la situación actual del Granada a la gente de fuera, que ven a un equipo que hace no tanto defendió al fútbol español por Europa con cierto éxito, anclado en el descenso a 1ª RFEF; y me imaginé las dudas que tendría mi pobre tío en la cabeza, sin entender como un equipo llamado a priori a un posible retorno a la Primera División más pronto que tarde, está penando por la Segunda, incapaz de ganar en casa al Mirandés y sumando su tercera derrota consecutiva.

Tenía tanto que explicarle a una persona ajena al día a día de nuestro club, que lo resumí en un escueto y aglutinador «de todo». No me salía nada más después de una tarde noche llena de sensaciones, empezando por la manifestación que aglutinó a cientos de hinchas demostrando que el Granada duele a muchos -seguramente la mejor noticia del fin de semana futbolístico- y siguiendo por un partido que por momentos se convirtió en un tío vivo sensacional, pero que terminó de la peor manera para el Granada, evidenciando una vez más las carencias deportivas del equipo.

Manolo, lamentablemente, entre ambas cosas (las quejas de la afición y un equipo que parece no dar para mucho más) no hay donde agarrarse. Quizá únicamente el equipo femenino, porque por lo demás se evidencia una falta de liderazgo y transparencia alarmantes, un estadio deficiente en muchos aspectos, una Ciudad Deportiva cuya finalización ha incumplido plazo tras plazo, un equipo filial que ha encadenado dos descensos consecutivos, ceses y fichajes de jugadores controvertidos, sensación de incapacidad de retener el talento (casos de Samu o Bryan), una política social alejada del aficionado y, sobre todo ello, un mutismo institucional hastiante.

En fin, como te dije, al Granada le pasa de todo.