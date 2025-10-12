Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La moto del Guapi. R. I.

Opinión Granada CF

La moto del Guapi

De rebote ·

No tardé en percatarme de que la hora que marca el momento del envío de su foto es directamente proporcional al buen hacer del Granada

José Quesada

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:50

Comenta

Javi, que también responde al sobrenombre de 'Guapi', imagino que por lo guapo –o no– que debió de ser algún día –aspecto del que prefiero ... no pronunciarme– es uno de los compañeros con lo que voy cada dos semanas a Los Cármenes. No es el más antiguo del grupo de amigos que vamos juntos al fútbol desde hace años ni tampoco el más fiel a los colores rojiblancos. Quizá por eso me gusta escuchar su opinión sobre el equipo, porque no está influenciada por el sentimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  2. 2 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  3. 3 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  4. 4 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  5. 5

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza
  6. 6 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  7. 7 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  8. 8

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»
  9. 9 Sierra Nevada recibe sus primeras nieves tras el verano por la borrasca Alice
  10. 10 El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La moto del Guapi

La moto del Guapi