Javi, que también responde al sobrenombre de 'Guapi', imagino que por lo guapo –o no– que debió de ser algún día –aspecto del que prefiero ... no pronunciarme– es uno de los compañeros con lo que voy cada dos semanas a Los Cármenes. No es el más antiguo del grupo de amigos que vamos juntos al fútbol desde hace años ni tampoco el más fiel a los colores rojiblancos. Quizá por eso me gusta escuchar su opinión sobre el equipo, porque no está influenciada por el sentimiento.

No recuerdo si el Guapi se abonó por primera vez la temporada del descenso a Segunda división tras el penalti de Jorge Molina; o quizá fuera la anterior. La cuestión es que justo desde ese momento, desde que viene a ver los partidos al campo con nosotros, poseo un termómetro que me permite calibrar sin venda en los ojos la labor del Granada. Porque si el equipo ha jugado bien –y, sobre todo, si ha ganado–, parte del grupo solemos tomarnos alguna 'Coca Cola' en un bar cercano al estadio. Algunos, más de una y de dos. Entre ellos siempre está el Guapi, que acostumbra a mandar una foto al grupo de Whatsapp justo cuando se vuelve a casa. La foto siempre es la misma, la de su moto sola delante de Los Cármenes. Y, normalmente, siempre de noche. Imagino que es la forma que tiene de decirnos a los que nos fuimos a casa un rato antes que él ya se va a la suya. No tardé en percatarme de que la hora que marca el momento del envío es directamente proporcional al buen hacer del Granada. No hay fallo.

El tema es que hacía meses que no enviaba la foto. Ya ni me acordaba de ella. Hasta que lo hizo hace dos sábados a las cinco de la mañana, y repitió este viernes, aunque a una hora más decente. Recibí dos veces la foto de la moto del Guapi en una semana, y no encuentro mejor indicador de que al Granada le van mejor las cosas.