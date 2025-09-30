Queridos amigos y amigas, estamos de enhorabuena. ¡El Granada al fin ganó el primer partido de la temporada! Y ojo, aclaro que no lo digo ... con recochineo, que, viendo el panorama, tampoco sería descabellado.

La victoria de nuestro equipo hizo que llegara a casa, después de ver la procesión de la Virgen de las Angustias (auricular incorporado), con una sensación mezclada de alegría y de alivio. De alegría por ver al Granada volver a ganar un partido después de tanto tiempo y de alivio por exactamente lo mismo.

Pero más allá de ello y dudando de que la imagen de la patrona hubiera tenido que ver algo, creo que en El Alcoraz también obtuvimos otra gran noticia. Me refiero a la imagen que ofreció el equipo, el cual se mostró como un conjunto aguerrido, capaz de mantener la ventaja obtenida en el marcador. Y es que conseguir estar por delante en el luminoso, después de haberlo logrado durante seis minutos solo en lo que iba de temporada, se planteaba como todo un reto para este Granada tan indolente y frágil en todos los partidos. Y hay que reconocer que salvó la papeleta: fue capaz de pelear de tú a tú hasta el final. Parece que nuestros jugadores eran conscientes de que les iba la vida deportiva en ello, de que el agua que ahora mismo les humedece los pies, en un pestañear de ojos, les puede llegar hasta la cadera, y que no pueden dejarse descolgar en un campeonato tan largo como traicionero.

Escuchando, nervioso, a través del transistor, como el equipo aguantaba el intenso chaparrón meteorológico y futbolístico de un Huesca que no mereció perder, rodeado de gente y un tanto emocionado por toda la parafernalia sensorial de la procesión, es donde los pupilos de Pacheta me terminaron de convencer. Este equipo parece dispuesto a agarrarse como sea a la categoría. Y esto, queridos amigos y amigas, es la mejor noticia de la temporada.