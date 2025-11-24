Un mal chiste

Les podría contar un chiste, aunque es posible que no le encuentran gracia alguna. Ninguna si tienen algún tipo de querencia por el Granada, aviso. ... Ahí va:

Esto son tres futbolistas que van corriendo en un contragolpe hacia la portería rival. Van prácticamente solos frente al portero del otro equipo y el gol –o al menos la ocasión manifiesta de gol– acecha. Pero de repente un defensor, el único que deambula por la zona, derriba por la espalda al futbolista que trataba conducir el balón. El esférico se pierde por la banda y con él el peligro. El árbitro expulsa al defensor sin dudar, pero –y aquí viene el chiste– desde el VAR revisan la acción y sostienen una conversación surrealista con el árbitro. Se suceden una serie de conjeturas, a cada cual más ridícula que la anterior, hasta minimizar la ocasión manifiesta de gol y anular así la expulsión.

Imagino que no se han reído, porque ni yo le encuentro la gracia. Lo mismo algún aficionado del Córdoba nos lo podrá explicar. Lo peor de todo es que empiezo a dudar de si esta acción le habrá hecho gracia a alguien más. No sé, incluso, si a algún colegio o comité. Sobre todo, me entra la duda al revisar ciertas estadísticas que, si bien no son de chiste, sí que dan para echarse unas risas: el Granada es el único equipo (junto a Las Palmas) sin que le hayan pitado un penalti a favor en lo que va de temporada, es el segundo equipo con mayor número de futbolistas expulsados –fue el primero la temporada pasada– y el que mayor cantidad de minutos acumula con algún futbolista menos sobre el césped que el equipo rival.

Todo ello, si bien no es definitivo, sí que ayuda a que el Granada acumule catorce jornadas de quince posibles en puestos de descenso a Primera RFEF. Habrá que reírse por no llorar.