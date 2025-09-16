Incredulidad con el Granada

Lunes por la mañana. Miro impávido el reloj digital que cuelga de la pared de la oficina. La cifra que marca los segundos sube lentamente. ... Más lento que cualquier otro lunes a primera hora. Parece que transcurren días hasta que, finalmente, el reloj muestra las 10.30 exactas. La hora del descanso. Sin pensarlo y de forma autómata, ordeno los cuatro papeles que reposan alborotados sobre mi escritorio y dejo el PC en modo de hibernación. Acto seguido, dirijo un «ahora vengo» al aire, con la intención de que sea escuchado por mis compañeros.

El rechinar de la suela de goma de mis zapatos mientras camino por el reluciente pasillo no me hace salir de mi absorción, aún más profunda de lo normal, incluso para ser lunes. Algo retiene mis pensamientos en mi cabeza, algo me incomoda, algo que no puede ser real. Sin mirar atrás, abandono el edificio y transito apesadumbradamente por la acera. Un paso tras otro. Sin levantar la mirada del suelo. Sin pensar en otra cosa más que en aquello que hace que mi mente vaya a otro ritmo, que mis pensamientos sean más espesos de lo normal.

Me encuentro la puerta de la cafetería abierta, saludo con una leve mueca y me dirijo a la esquina de la barra. Allí reposa el periódico, doblado por la mitad, esperando a ser leído. Esa visión hace que, por primera vez en toda la mañana, acierte a realizar un movimiento rápido y certero; recojo el diario y lo abro al mismo tiempo que me acomodo en uno de los taburetes vacíos que acompañan a la barra metálica. Apenas tengo que realizar un par de intentos para encontrar la página que deseo.

Allí está. Mis ojos, iluminados por vez primera en toda la mañana y siguiendo la dirección de mi tembloroso dedo índice, localizan la información que me lleva atormentado desde la noche anterior. Lo veo claramente. No hay duda. Ese dichoso papel doblado y desordenado refrenda mis atormentados pensamientos: el nombre del Granada CF aparece al fondo de la clasificación de Segunda división.