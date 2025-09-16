Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El árbitro señaló mano en el gol anulado a Pascual. J. M. B.

Opinión

Incredulidad con el Granada

De rebote ·

El lunes me tuve que cerciorar de lo que le pasa al equipo viendo la clasificación de IDEAL

José Quesada

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:02

Lunes por la mañana. Miro impávido el reloj digital que cuelga de la pared de la oficina. La cifra que marca los segundos sube lentamente. ... Más lento que cualquier otro lunes a primera hora. Parece que transcurren días hasta que, finalmente, el reloj muestra las 10.30 exactas. La hora del descanso. Sin pensarlo y de forma autómata, ordeno los cuatro papeles que reposan alborotados sobre mi escritorio y dejo el PC en modo de hibernación. Acto seguido, dirijo un «ahora vengo» al aire, con la intención de que sea escuchado por mis compañeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  2. 2 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  5. 5

    Los empresarios de la Costa ya sufren los efectos del corte de la autovía A-44
  6. 6 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  7. 7 El invitado granadino de la bañera de La Revuelta que se gana el cariño de Broncano: «Tienes pinta de gracioso»
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  10. 10 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Incredulidad con el Granada

Incredulidad con el Granada