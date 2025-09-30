José Arnaiz, en la tendencia de veteranos que llegan sin continuidad y no rinden bien

José Arnaiz tiene 30 años, una edad de plenitud en el fútbol de hoy en día. Sin embargo, el fichaje de más nombre del Granada, ... llegado desde Primera división tras acabar contrato con Osasuna, en dura pugna con la UD Las Palmas, lleva dos partidos sin jugar un solo minuto pese a no tener problemas físicos. Venía ya de participar solo en las segundas partes en los partidos con el Málaga y el Leganés. Sí fue titular antes, en las jornadas dos y tres, con derrotas en Eibar y con el Mirandés en Los Cármenes, tras perderse el partido inaugural de la Liga al no estar inscrito aún por cuestiones económicas.

Arnaiz no encuentra su sitio y se adentra por una tendencia preocupante de jugadores veteranos que llegan sin continuidad previa en sus equipos de procedencia y que no rinden bien. Le pasó algo parecido a su paisano Trigueros, de 33 años. El talaverano salió del Villarreal tras muchas temporadas de amarillo, pero con un papel ya decreciente, con ganas de recuperar sensaciones de juego en Segunda división. Sin embargo, tuvo muchos altibajos durante toda la pasada campaña. En la presente, en la que también empezó como fijo en las alineaciones, duró como Arnaiz hasta el choque con el Mirandés. Desde entonces, una salida en el minuto 89 en El Plantío.

En esta espiral también se puede colocar a Stoichkov, de 31 años. El Granada lo incorporó en enero como sustituto de Uzuni y nunca llegó a dar su mejor versión. Ahora está cedido en el Deportivo. Quizás Arnaiz merezca el beneficio de la duda porque en su día fue un delantero diferencial, sobre todo en el Leganés, pero por ahora ni encuentra sitio ni la confianza total Pacheta. Los meses dirán si su fichaje es un fiasco o si es capaz de voltear todo.