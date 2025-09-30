Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Arnaiz habla con la árbitra en el partido con el Mirandés, junto a Trigueros. J. M. B.

Granada CF

José Arnaiz, en la tendencia de veteranos que llegan sin continuidad y no rinden bien

Como ya pasó con Trigueros y Stoichkov, al atacante talaverano le está costando mostrar su nivel previo y lleva dos partidos sin jugar

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:40

José Arnaiz tiene 30 años, una edad de plenitud en el fútbol de hoy en día. Sin embargo, el fichaje de más nombre del Granada, ... llegado desde Primera división tras acabar contrato con Osasuna, en dura pugna con la UD Las Palmas, lleva dos partidos sin jugar un solo minuto pese a no tener problemas físicos. Venía ya de participar solo en las segundas partes en los partidos con el Málaga y el Leganés. Sí fue titular antes, en las jornadas dos y tres, con derrotas en Eibar y con el Mirandés en Los Cármenes, tras perderse el partido inaugural de la Liga al no estar inscrito aún por cuestiones económicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  3. 3

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  4. 4

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  5. 5

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  6. 6 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  7. 7 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  8. 8 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  9. 9 Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros
  10. 10

    «Esta sentencia nos da dignidad tras siete años de calvario y humillación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal José Arnaiz, en la tendencia de veteranos que llegan sin continuidad y no rinden bien

José Arnaiz, en la tendencia de veteranos que llegan sin continuidad y no rinden bien