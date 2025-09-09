Jorge Pascual emerge ante la duda con Bouldini

La figura de Jorge Pascual emergió en La Rosaleda por cuestiones de causa mayor. Los problemas físicos que sufrió Mohamed Bouldini y que obligaron a ... su sustitución al descanso del derbi contra el Málaga llevaron al almeriense a entrar al verde desde el banquillo como 'nueve', una de sus posiciones principales. Dejó buenas sensaciones a lo largo de los últimos 45 minutos, coincidiendo con el tramo de mejor rendimiento de los rojiblancos en el partido, cuando del 2-0 en contra se pasó al 2-2 definitivo.

Pascual no marcó ni asistió, pero jugó un papel clave para el resurgir nazarí en el feudo malaguista, campo maldito para los nazaríes a lo largo de toda sus historia salvo en contadas excepciones. El delantero entró al campo y aportó juego aéreo, brega constante y ocasiones en pro de la revolución nazarí. Peleó cada uno de los balones que se elevaron al cielo de Málaga, ganando numerosos duelos con los zagueros locales Diego Murillo y Francisco Montero, algo que alabó Pacheta.De hecho, cuando sufrió más el Granada fue precisamente en la primera mitad del derbi ante un Málaga extramotivado, al que no le tembló el pulso a la hora de meter la pierna y de acudir con fuerza al choque.

Pascual equilibró, posibilitando segundas jugadas para aprovechamiento de la segunda línea nazarí. Así llegó el tanto de las tablas de Pedro Alemañ, con el valenciano atacando un rechace de Alfonso Herrero a un chut previo de Pablo Sáenz. El ariete del Granada fijó a los centrales rivales durante la carrera previa de Souleymane Faye por la izquierda, una de sus labores.

Poco antes pudo haber anotado la diana del empate él mismo, cuando cabeceó picado un envío lateral de Álex Sola. Ganó la partida al defensa en el salto y obligó al guardameta del Málaga a volar hacia el palo derecho para desbaratar la intentona. Más tarde, no llegó por poco a rematar otro centro de Sergio Rodelas desde la banda contraria, una oportunidad que detuvo el tiempo en La Rosaleda en lo que habría supuesto el gol del triunfo para los visitantes. Su mejor actuación hasta la fecha como rojiblanco, pues apenas destacó en su debut en Eibar y contra el Mirandés.

Sus óptimas prestaciones en el derbi sitúan a Pascual como el principal candidato para ocupar la referencia ofensiva del equipo de Pacheta el próximo domingo ante el Leganés, al menos si se confirma la baja de Bouldini. Aún no se conoce parte médico por parte del club sobre su estado, pero se le pudo ver durante el encuentro del filial en la Ciudad Deportiva con muletas. A priori, no se trataría de nada grave, sino de una mera ayuda para no forzar demasiado el apoyo. De hecho, tras el derbi y antes de subirse al autobús, el atacante pudo caminar con aparente normalidad entre bastidores.

Disponibilidad

El paso de los días marcará su disponibilidad de cara al próximo encuentro en Los Cármenes, aunque no brilló demasiado más allá de su asistencia casi involuntaria a Pau Casadesús frente al conjunto de Sergio Pellicer. Bouldini acumula dos titularidades consecutivas con el Granada tras recalar dentro de la operación de la salida de Stoichkov al Deportivo. Supuso el reemplazo de emergencia de Lucas Boyé ante la marcha del argentino al Alavés de Primera división. Aunque seguramente no llegue a alcanzar el nivel del sudamericano, el de Casablanca cuenta con el beneplácito de Pacheta por sus condiciones físicas y sus capacidades de 'nueve' clásico.

Será el técnico el encargado de repartir minutos a lo largo de una temporada, consciente de que tampoco queda margen como para refuerzos de última hora.