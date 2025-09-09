Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Pascual agradece el apoyo al público rojiblanco en Málaga. J. M. B.

Granada CF

Jorge Pascual emerge ante la duda con Bouldini

El almeriense deja buenas sensaciones en La Rosaleda tras entrar en el descanso por su compañero, lesionado y con muletas al día siguiente

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:28

La figura de Jorge Pascual emergió en La Rosaleda por cuestiones de causa mayor. Los problemas físicos que sufrió Mohamed Bouldini y que obligaron a ... su sustitución al descanso del derbi contra el Málaga llevaron al almeriense a entrar al verde desde el banquillo como 'nueve', una de sus posiciones principales. Dejó buenas sensaciones a lo largo de los últimos 45 minutos, coincidiendo con el tramo de mejor rendimiento de los rojiblancos en el partido, cuando del 2-0 en contra se pasó al 2-2 definitivo.

