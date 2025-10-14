Aunque suene paradójico, en ocasiones, una no victoria seduce al espectador tanto o más que ella. El pasado viernes, a pesar de no conseguir los ... tres puntos, lo cual podría considerarse un pinchazo, el publico salía sonriente de Los Cármenes. Incluso más contento que el día de los cinco goles. Lo que era una luz tenue al final del túnel comienza a ser una iluminación consistente y segura. Los brotes verdes del proyecto comienzan a hacer acto de presencia de una vez por todas.

Además, el margen de mejora es amplio dadas las circunstancias. Y es que, los a priori 'titulares' no están siendo de la partida en la mayoría de las ocasiones. Entre los aficionados empieza a perder fuerza la pregunta sobre por qué no juegan Loïc Williams, Trigueros, Arnaiz o Martin Hongla, entre otros. Pasan las jornadas y siguen sin hacerse un hueco en el 'once'. Y lo que es peor, no hay visos de que así sea.

Quizá sea ese el motivo por el cual el equipo no encontraba el norte. Nadie asumía la responsabilidad. El verdadero motivo de su ausencia lo sabrá el míster, quien, lógicamente, no va a tirar piedras sobre su tejado. Si no son alineados será porque habrá otro compañero en mejor estado de forma. Es ahí donde reside el problema o, visto desde otro prisma, es ahí donde tiene razón de ser el margen de mejora. Si un jugador de reconocido prestigio, con buen contrato, con una trayectoria contrastada y que ya ha demostrado su valía en Los Cármenes, no termina de encontrar su sitio este año, por favor, que deje paso. El grupo de chavales que representa al club actualmente, porque la mayoría lo son, amén de algún veterano, está demostrando que son capaces, no sin sufrimiento, de sacar el proyecto hacia delante.

Afición y club merecen gente implicada. Y las supuestas piezas fundamentales del proyecto, en cuyos contratos encuentran aposento los más importantes dividendos del presupuesto, no frecuentan el verde. 'Titulares', ahora o nunca. Reflexionemos pues.