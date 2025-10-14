Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iker García, felicitado por Diallo. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF

'Titulares', ahora o nunca

COMPETIR, APRENDER, DISFRUTAR ·

Afición y club merecen gente implicada

Jaime Morente

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 23:39

Comenta

Aunque suene paradójico, en ocasiones, una no victoria seduce al espectador tanto o más que ella. El pasado viernes, a pesar de no conseguir los ... tres puntos, lo cual podría considerarse un pinchazo, el publico salía sonriente de Los Cármenes. Incluso más contento que el día de los cinco goles. Lo que era una luz tenue al final del túnel comienza a ser una iluminación consistente y segura. Los brotes verdes del proyecto comienzan a hacer acto de presencia de una vez por todas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  2. 2 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  3. 3 Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín
  4. 4 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  5. 5 A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social»
  6. 6 La casa histórica que se vende en el corazón del Realejo por 1,9 millones de euros
  7. 7 El alcalde de La Malahá renuncia a su cargo por el «interés general» del municipio: Javier Ramírez asumirá el cargo
  8. 8 Tapa con barro sus matrículas para intentar burlar la ZBE de Granada
  9. 9 Estos son el nuevo presbítero y el nuevo diácono de Granada
  10. 10 Llega a Granada una tienda de referencia para los motoristas con un local en Granaita

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'Titulares', ahora o nunca

&#039;Titulares&#039;, ahora o nunca