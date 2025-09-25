El Granada es el farolillo rojo, merecida posición una vez transcurridas las primeras seis jornadas. No ha terminado el mes de octubre y, desgraciadamente, esta ... es la realidad. Tenemos un problema. Y es que ya sí se existen argumentos sólidos donde depositar el incómodo sentimiento de preocupación que invade al aficionado.

La inestabilidad emocional, fruto de la dinámica negativa, que impera en la plantilla se traduce en un nerviosismo evidente sobre el verde. Jugadores de peso específico o fichajes de renombre llamados a marcar la diferencia, distan de su mejor versión. Y lo que es peor, esa crisis de ansiedad que evidencia el jugador empieza a transmitirse a la grada, donde el siempre paciente aficionado comienza a mostrar peligrosos síntomas de preocupación, desasosiego, e incluso miedo ante la posibilidad de caer por el temido precipicio que separa el fútbol profesional del semiprofesional. No vamos a mencionar clubes históricos que cayeron hasta el punto de tener que reinventarse prácticamente de cero, incluso refundarse, pero el equipo de Pacheta no da señales de vida y, lo que es peor, no tiene visos de hacerlo.

Por fin el otro día, tras más de quinientos minutos disputados, se encaró el segundo tiempo con portería a cero e, incluso, por primera vez en lo que va de temporada el equipo experimentó lo que significa ir por delante en el marcador. No obstante, apenas seis minutos duró tal circunstancia. Como venimos vaticinando de un tiempo a esta parte, la capacidad competitiva de la plantilla está a años luz de lo que era en un pasado reciente.

Entendemos que lo más lógico sería asumir los errores en la planificación y replantear los objetivos de la temporada. De esta manera, y solo de esta manera, se podría producir un acercamiento real y necesario entre club y afición ya que, dadas las circunstancias, tenemos un problema de insalvable solución. Reflexionemos pues.