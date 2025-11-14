Ha llegado el momento de reconocer la realidad. Pacheta ya lo hizo. El Granada no reúne los requisitos indispensables para poder aspirar a los puestos ... nobles de la tabla. Basta de paños calientes y falsas expectativas.

Con un tercio de Liga disputado, se pueden llevar a cabo juicios de valor con un sólido conocimiento de causa. No tiene sentido seguir con las lamentaciones. El equipo, por diferentes motivos, no posee el nivel óptimo para afrontar un objetivo más allá que el de la salvación. Es el momento para llevar a cabo una reorientación de la presente temporada y encarar una nueva realidad.

Lo ideal sería que alguien del club, con cierto poder representativo, ya sea presidenta, director general o algún miembro de la dirección deportiva, diera un paso al frente y, con dosis de humildad, reconociera el fracaso de la planificación deportiva. Supondría un punto a favor del club. No dar la cara, ni asumir responsabilidades o, simplemente, hacer caso omiso a la situación deportiva que se vive, sería un flaco favor hacia una afición cuya paciencia es digna de elogio.

Reconducir el objetivo sería un ejercicio de responsabilidad por parte de los dirigentes, al mismo tiempo que humanizaría la situación. Por supuesto, todos podemos equivocarnos y el mero hecho de reconocerlo siempre permite ganar ese voto de confianza generado por la humildad de quien lo hace. Si dividiéramos la clasificación en dos mitades idénticas, la nueva realidad del equipo nazarí sería tratar de poner todos los medios para quedar campeón de la segunda mitad de tabla. El 'top ten' dejémoslo a un lado. Carece de sentido seguir con las interminables cuentas de la lechera.

Así, y solo así, el nivel de presión soportado por los jugadores, así como la estabilidad emocional de la afición, volverían a estar delimitados por los cauces de la normalidad. Y es que esta nueva realidad hay que considerarla como tal, e instaurarla desde ya. Reflexionemos pues.