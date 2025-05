Por supuesto que podríamos entrar al trapo y desvariar acerca de lo que ha sido el año del Granada en sus diferentes contextos. Pero la ... única realidad, aunque pueda sorprender a propios y extraños, es que se ha llegado justo a tiempo a las dos ultimas jornadas de esta eterna Liga Hyperemotion.

A pesar de que el equipo no depende de sí mismo, por demérito propio, para conseguir su objetivo, es cierto que se dan una serie de circunstancias que permiten alimentar una atmósfera de cierto positivismo. No es menos cierto que hace escasos días éramos muy pesimistas dada la imagen mostrada contra Málaga y Eibar. No obstante, las sensaciones contra el Deportivo fueron otras. Como ya sucediera en Albacete y Cartagena, el equipo fue capaz de ganar a domicilio tras un tira y afloja. En cualquier otro caso, se podría volver a pensar que la inestabilidad resultadista del equipo iba a ir de la mano de la emocional y, por ende, que la caja de sorpresas estaría abierta de nuevo de cara a esta final del domingo contra el Castellón en Los Cármenes. Pero es cierto que la llegada del nuevo técnico permite la existencia de ese halo de esperanza en el cual confiar de una vez por todas.

Ojalá el brillo reciente del equipo no sufra un nuevo, inesperado e injustificable apagón sin razón aparente de ser. Ese nivel de activación, ese punto más de implicación de todos que se genera cuando llega un nuevo máximo responsable técnico, hace que exista un voto de confianza sobre la fiabilidad y consistencia del equipo aquí y ahora. De ahí que se considere como positivo el cambio de entrenador, sin entrar a valorar si debió haberse llevado a cabo antes o no. Lo que está claro es que, una vez más, el último resultado ha dejado a un lado el pasado más reciente, pudiendo incluso ser algo más allá que un mero trampolín motivacional. Justo a tiempo. Reflexionemos pues.