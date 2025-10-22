Una vez disputadas diez jornadas, los juicios de valor empiezan a poseer cierta consistencia. Por fin se ha llegado al doble dígito, han hecho falta ... diez jornadas, pero el promedio de punto por partido es insuficiente. La propia salvación, vergonzoso nuevo objetivo para este proyecto, estuvo el año pasado en más de cincuenta puntos.

Poco más de tres cuartos de competición quedan por disputar y se acumulan, de manera preocupante, los deberes, como aquel alumno despistado que va dejando para mañana los quehaceres de hoy y, cuando por fin decide ponerse manos a la obra, resulta que el tiempo que le resta es insuficiente para hacer frente a la retahíla infinita de trabajos que tiene que presentar en tiempo y forma. Vamos tarde, es así, no hay más. Las prisas por querer sumar de tres en tres en una categoría tan igualada y exigente hacen que la presión sea ascendente.

El choque de realidad está siendo progresivo, pero igualmente duro. Además, la dinámica de cinco partidos sin perder impide que ciertos sectores del entorno del club no vean esta realidad de forma objetiva. Se está consiguiendo sellar la portería, lo cual es la única forma inquebrantable de sumar, pero tampoco se perfora la meta rival, lo cual es la única forma de sumar de tres en tres. Por lo tanto, no se pierde, pero tampoco se gana. No se juega mal, pero tampoco se observa una regularidad en el despliegue del equipo sobre el césped que permita lanzar campanas al vuelo. Hay jugadores que generan esperanza, pero poco más que eso. Por supuesto, la línea marcada este último mes es la senda a la que se debe dar continuidad, pero no es menos cierto que el paupérrimo nivel mostrado en las primeras cinco jornadas de Liga generó un lastre que no será fácil descargar.

Lo que esta claro es que el balance es insuficiente. Se han visto destellos que demuestran la existencia de mimbres. Hace falta tiempo y paciencia, pero ambos se agotan. Reflexionemos pues.