Granada somos todos

Después de una nueva derrota por parte del Granada, la situación empieza a ser realmente preocupante. Y es que, encadenar tres derrotas en las tres ... primeras jornadas de Liga supone un escenario bastante complejo de asimilar.

En primer lugar, debemos condenar cualquier reivindicación por parte de aquellos seguidores que tienen a bien recurrir a la violencia verbal o física para manifestarse en contra de la situación del club. No obstante, el aficionado granadinista vuelve a ser maltratado. No solo por el incumplido objetivo inicial de tratar de conseguir una posición entre los dos primeros de la tabla la temporada pasada, sino que, viendo el devenir de los acontecimientos y la gestión a nivel de dirección deportiva, porque hay argumentos contundentes para que la eterna paciencia del seguidor nazarí se acabe de una vez por todas.

Basta con ver el mercado de fichajes. Han salido 17 jugadores de la plantilla. La mayoría de ellos sería titular indiscutible en cualquier equipo de esta categoría, e incluso alguno de ellos podría hacer lo propio en Primera división. Por el contrario, han llegado trece jugadores, la mitad de los cuales descubrirá esta exigente categoría con la elástica rojiblanca horizontal. Un equipo que supuestamente aspira a lo máximo no suele, ni debe, hacer experimentos con jugadores inexpertos, desconocidos o, en cualquier caso, no contrastados. Quizás, el principal confundido ha sido el entrenador, puesto que el proyecto dista, y mucho, del que se trasladó a su llegada. Quizás, tampoco se les contó la cruel y ruinosa realidad del club a los jugadores de peso específico de la plantilla que permanecieron tras la espantada de la mayoría de sus excompañeros. Y es que, a pesar del fracaso de los dos cursos anteriores, la sombra de los Boyé, Uzuni o Villar empieza a ser cada vez más alargada.

El Granada no puede ser, una vez más, el campo de pruebas, o, mejor dicho, un escaparate de recursos humanos de distintas agencias de representación de jugadores inexpertos porque el Granada somos todos. Reflexionemos pues.