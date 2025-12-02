La intrahistoria del debut del granadino Miguel Ángel Sierra en Primera y una madre orgullosa

Ángel Mengíbar Granada Martes, 2 de diciembre 2025, 00:16 Comenta Compartir

El derbi sevillano conllevó mucho más que tres meros puntos en liza entre vecinos de una misma ciudad, enfrentados entre sí por una rivalidad histórica sobre el verde. En mitad de la contienda –empañada al final por el lanzamiento de objetos por parte de algunos hinchas locales–, los ojos de Esthela Ortega no perdieron detalle de las carreras de Miguel Ángel Sierra, el sevillista más joven sobre el campo. El vínculo enter ellos iba más allá del escudo. Sus raíces están en Granada.

Ella misma se autodefine ya como «sevillista hasta la médula», pero no por empadronarse en Nervión, precisamente. Que el hijo de esta granadina debutase en Primera división en el club más antiguo de la capital andaluza fue suficiente para marcarla de por vida. Al menos, mientras Sierra siga ligado a esta entidad.

Así lo reconoce ella después de vivir el partido frente al Betis en vivo y en directo, acompañando como siempre al chico. «Conocimos que había entrado en la convocatoria de Almeyda días antes, pero no sabíamos si jugaría. Nos llevamos la sorpresa cuando se quitó el peto en la banda tras el calentamiento. Fue muy emocionante», revela.

Sierra entró al terreno de juego en sustitución de Ejuke a falta de diez minutos. Pese a que el derbi había quedado encarrilado poco antes con el segundo tanto bético, al atacante le dio tiempo de protagonizar algún que otro destello. «Hizo varias jugadas 'bonicas', hasta tuvo un chut a puerta. La alegría en la familia fue inmensa. Sobre todo, por él y por su carrera. Llegar a Primera no es nada fácil con todos los chicos tan preparados que hay por ahí. Te abre posibilidades», añade.

Esthela acudió al derbi con Francisco, su marido y padre del futbolista, así como con Adrián, su mejor amigo. Con el pitido final, pudieron dar con el joven para 'celebrar' un día tan especial más allá del marcador. «En cuanto lo vimos, le dimos un abrazo muy tierno. La espinita fue el resultado, pero Miguel estaba contentísimo. También muy ilusionado, con ganas de seguir dándolo todo por el Sevilla para crecer. El fútbol siempre fue su pasión desde pequeño. Nosotros le apoyamos», expresa.

Inicios

Concretamente, Sierra se inició en el deporte rey a los cuatro años y en distintos equipos de su barrio. «Mi hijo estudió en el colegio Nuestra Señora de la Consolación, en La Chana, y allí fue donde empezó a jugar a fútbol. Era muy espabilado y muy veloz sobre el campo. De ahí pasó al Estrellas Chana, al Reino de Granada o al propio Granada, pero la mayoría de sus amigos son del colegio. Siempre tuvo muy buen fondo, actuando con nobleza y sin una sola pelea», aclara su progenitora.

«También era muy buen estudiante. Cuando lo llamó el Real Avilés –equipo por el que pasó antes de recalar en el Sevilla–, le dijimos que primero debía terminar su formación. Hizo selectividad, en la que sacó buena nota, y se marchó. Dice que algún día retomará el estudio. Algo relacionado con el deporte, supongo», consideró Esthela antes de recordar su pasión por el azulgrana Lionel Messi.

«Era su perdición. Nos pedía que le enseñásemos sus jugadas en el ordenador. Tampoco se perdía un partido suyo, todo por ver cómo regateaba, la sutileza con la que conducía el balón... Ojalá le acabe pareciendo», bromeó. «Lo importante es que tiene los pies en la tierra, nuestro orgullo», concluyó. Puro amor de madre.

Segundo jugador de la provincia en Primera Los minutos que disputó Miguel Ángel Sierra con el Sevilla en el derbi frente al Betis lo convirtieron en el segundo jugador de la provincia de Granada con participación en la máxima categoría española este curso. El chanero se sumó al accitano Raúl García de Haro, asentado en la élite ya tras tres campañas en las filas de Osasuna. A sus 25 años, el delantero acumula 85 participaciones en Primera, con una docena de dianas convertidas como 'rojillo' en más de 2.600 minutos disputados. Hizo una en esta jornada.

