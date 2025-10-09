Luca Zidane tampoco juega aún con Argelia

Luca Zidane tampoco jugó en el que habría supuesto su debut con Argelia, después de que ya el día anterior se quedase sin minutos Martin ... Hongla con Camerún. El portero del Granada no salió del banquillo durante la goleada de su nueva selección en Somalia por el camino hacia el próximo Mundial.

Gael Joel, por su parte, no viajó ni tan siquiera con Guinea Ecuatorial a Malawi por problemas en el desplazamiento de su selección. El partido, también oficial para la clasificación al Mundial, quedó aplazado.

El también portero Carlos Guirao, por su parte, se quedó sin jugar durante la derrota con Portugal con la que su combinado inauguró el torneo 'Cuatro Naciones' pero espera una oportunidad este sábado contra el equipo anfitrión.