Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luca Zidane sonríe durante un entrenamiento con su nueva selección. Argelia

Internacionales del Granada

Luca Zidane tampoco juega aún con Argelia

Gael Joel ve aplazado su partido con Guinea Ecuatorial por problemas con el desplazamiento

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:14

Comenta

Luca Zidane tampoco jugó en el que habría supuesto su debut con Argelia, después de que ya el día anterior se quedase sin minutos Martin ... Hongla con Camerún. El portero del Granada no salió del banquillo durante la goleada de su nueva selección en Somalia por el camino hacia el próximo Mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  2. 2 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  3. 3

    Tensión en Montefrío por varios robos en cortijos
  4. 4 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  5. 5

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  6. 6 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  7. 7

    Investigan una presunta agresión sexual de un padre a su hija en Granada
  8. 8

    La granadina detenida por ir en la flotilla a Gaza es recibida en Granada
  9. 9

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  10. 10 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Luca Zidane tampoco juega aún con Argelia

Luca Zidane tampoco juega aún con Argelia