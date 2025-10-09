Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El seleccionador nacional sub-21, David Gordo, durante un entrenamiento. RFEF

Internacional sub-21

«El Granada hizo sus gestiones por Astralaga y nosotros, las nuestras»

«No manejo las circunstancias de su club, pero para nosotros no hay amistosos», defiende el seleccionador

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:34

El seleccionador nacional sub-21, David Gordo, justificó la convocatoria de Ander Astralaga incluso para el partido amistoso que afrontará contra el combinado de Noruega ... este viernes ausentándole del encuentro oficial del Granada sin porteros contra Las Palmas. «Están los jugadores que queríamos tener. Tenemos que traer a los jugadores que podemos y queremos traer y él es uno de nuestros porteros y vino. El Granada hizo las gestiones que creyó necesarias y nosotros, las nuestras. Estamos muy contentos por poder contar con Ander porque es un auténtico porterazo y era uno de los que tenía que estar aquí, y así trabajamos», se defendió a preguntas de la cadena Cope acerca del recurso del club.

