«El Granada hizo sus gestiones por Astralaga y nosotros, las nuestras»

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 9 de octubre 2025, 20:34 Comenta Compartir

El seleccionador nacional sub-21, David Gordo, justificó la convocatoria de Ander Astralaga incluso para el partido amistoso que afrontará contra el combinado de Noruega ... este viernes ausentándole del encuentro oficial del Granada sin porteros contra Las Palmas. «Están los jugadores que queríamos tener. Tenemos que traer a los jugadores que podemos y queremos traer y él es uno de nuestros porteros y vino. El Granada hizo las gestiones que creyó necesarias y nosotros, las nuestras. Estamos muy contentos por poder contar con Ander porque es un auténtico porterazo y era uno de los que tenía que estar aquí, y así trabajamos», se defendió a preguntas de la cadena Cope acerca del recurso del club.

Noticia relacionada Luca Zidane tampoco juega aún con Argelia «No manejo las circunstancias del Granada; convocamos a los jugadores que creemos que tenemos que convocar y para la selección española no hay partidos amistosos, solo internacionales. Es uno más de los 23 con los que contábamos y no creo que haya ningún tipo de polémica. Empatizo totalmente con todos los entrenadores españoles porque todos vivimos situaciones parecidas y les deseo que a todos les vaya muy bien porque todos defendemos lo que debemos en cada momento, y a mí me toca ahora defender a la Federación contando con jugadores del nivel de Ander», abundó.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión