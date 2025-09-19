«Hay interés permanente en comprar el Granada»

Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, respondió a IDEAL en el turno de preguntas sobre si la situación del Granada es delicada en lo ... económico. A este respecto, expresó: «Está en un proceso de adaptación a su nueva realidad después de no lograr el ascenso». «Lo bueno es que no existe deuda en el Granada», enfatizó.

Además, habló de posibles pretendientes a su adquisición. «A pesar de todo, es un club que ha tenido de manera permanente a interesados en su compra. No es una novedad. A LaLiga viene gente de fuera a preguntar por el Granada», desarrolló. «No podemos decir más porque estamos sometidos a la confidencialidad. Por tanto, no puedo decir si hay algo más o menos avanzado. Si que el interés es permanente», abundó Gómez.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, respondió también respecto a la deuda que la propiedad china del Granada mantiene con la corporación del clubes por el impago de un contrato anterior de explotación de derechos televisivos. «No doy datos económicos, pero será la misma deuda. La matriz en China entró en concurso de acreedores y así estamos, con esta deuda», agregó sin más.