Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Javier Gómez, director general corporativo, en una imagen de archivo. EFE

LaLiga

«Hay interés permanente en comprar el Granada»

Javier Tebas no aclara la deuda de la propiedad china con LaLiga, pero sí dice que está «en concurso de acreedores»

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:56

Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, respondió a IDEAL en el turno de preguntas sobre si la situación del Granada es delicada en lo ... económico. A este respecto, expresó: «Está en un proceso de adaptación a su nueva realidad después de no lograr el ascenso». «Lo bueno es que no existe deuda en el Granada», enfatizó.

