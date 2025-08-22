Ni con todos inscritos

Tampoco inscribir al fin a los cuatro últimos fichajes pendientes bastó al Granada para impedir una segunda hecatombe consecutiva en Ipurua, escenario habitual de las ... peores pesadillas rojiblancas pero nunca tan preocupantes como esta. José Arnaiz, Souleymane Faye, Jorge Pascual y Diego Hormigo debutaron tras formalizarse sus licencias a escasas horas del partido, y también Pau Casadesús y Pedro Alemañ jugaron sus primeros minutos, pero el nuevo golpe aprieta al club para la última semana de mercado ya tras la venta de Lucas Boyé.

Únicamente Arnaiz aportó algo de luz al partido del Granada, empeñado en darle sentido cada vez que tocó el balón y mientras le duró la gasolina. De sus caídas al centro del campo surgió lo mejor de los rojiblancos durante la primera parte, aunque nunca acabara en nada productivo. O giraba en seco, dejando atrás a su marcador, o dejaba la pelota muerta para que Manu Trigueros jugase hacia delante. Sin embargo, casi todas esas secuencias prometedoras morían en cuanto pasaban por las botas de Stoichkov, fantasmal una vez más.

Varios de los ataques del Granada demostraron el peso que ya tiene Arnaiz en el vestuario al buscarle sus compañeros como responsable de definir casi con desesperación. Los rojiblancos 'masticaron' demasiado ciertas jugadas hasta encontrarle, topándose luego con los defensas del Eibar sus disparos. El '11' fue descubriendo su soledad con el paso de los minutos, cabreado incluso con el recreativista Pere Haro, sin que ya le salieran bien todos los taconazos y viéndose además cazado por algunos rivales al detectar sus movimientos.

A Souleymane Faye, por su parte, le faltó precisión como para darle a su equipo el oxígeno que necesitaba. Tiene 'piernas' como para cabalgar grandes distancias, pero no finura como para explotar las ocasiones en las que se descuelga de tareas defensivas y coge desprevenidos a los adversarios. Por la banda izquierda no hizo ni cosquillas a su lateral, Cubero, y tampoco pudo por la otra con el veterano Arbilla en un duelo propicio desde su campo. El extremo senegalés anduvo además preocupado por ayudar al también debutante Pere Haro, que sufrió muchísimo pese a salir atento.

Aun así, el sacrificado al descanso además del amonestado Oscar fue Pablo Sáenz y no Faye, que se fue a la banda derecha para insistir por ahí. Dejó a varios rivales atrás en su primera carrera tras el descanso pero uno de ellos lo barrió con los brazos fuera del campo. Más seguro con Pau Casadesús detrás, también Jorge Pascual ofreció nuevos recursos de espaldas para aguantar el balón y repartirlo sin perderlo al menos gracias a su corpachón. El lateral mostró decisión al proyectarse, hacia dentro incluso con un sombrero, y hasta pudo forzar un posible penalti que todos los árbitros desestimaron.

Ningún revulsivo tuvo efecto, no obstante, y el Eibar marcó su segundo gol justo después de que Loïc Williams se autoexpulsara de una forma muy parecida a la de Manu Lama seis días atrás con media hora por delante también todavía. Su pérdida forzó el debut de Diego Hormigo, amonestado nada más entrar y también perforado por la banda izquierda en el tercer tanto armero tras un piscinazo de Faye para enfado del veterano Arbilla, y al agotado Arnaiz lo reemplazó Dominique para que también él se bautizase en el fútbol profesional de rojiblanco con un descaro inoportuno ya. Aún habría tiempo como para que se estrenara también Pedro Alemañ mientras a Stoichkov, al menos, le coreaban algún gesto por nostalgia. Los 50 puntos pasan por firmar futbolistas que mejoren a los que salgan.